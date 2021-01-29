На Миколаївщині зі снігових заметів врятували понад сотню осіб (відео)

На дорогах працювало майже 100 надзвичайників

29 січня на території Миколаївської області ускладнено рух на дорогах

На Миколаївщині надзвичайники витягли зі снігових заметів вісім вантажних автомобілів та 42 легкових, а також три автомобіля швидкої медичної допомоги. Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

Працівники служби допомогли 111 особам, зокрема чотирьом дітям, які перебували в автомобілях. Також вони розпиляли два дерева, які впали на шляхах та перешкоджали руху.



Протягом чергової доби для ліквідації наслідків погодних умов залучили 29 одиниць техніки підвищеної прохідності та 93 надзвичайників.

В Укравтодорі повідомили, що 94 спецмашини та 126 дорожніх працівників протягом ночі у посиленому цілодобовому режимі боролися з наслідками непогоди.

«Для недопущення утворення ожеледиці на дороги Миколаївської області за ніч висипано понад 2 тисячі тон піщано-сольової суміші, 34 тони солі та використано майже 12 тисяч літрів дизпалива», – йдеться у повідомленні.

Автодорога М-13 Кропивницький-Платонове й досі залишається закритою для руху усіх категорій транспорту. Місцями ускладнений рух на окремих ділянках автодоріг Р-75 Криве Озеро- Первомайськ та Н-24 Благовіщенське-Миколаїв у районі с. Троїцьке.

Зазначається, що протягом двох діб із 27 до 29 січня у зв’язку з активізацією циклону на території Миколаївської області спостерігалось ускладнення погодних умов. Тривало мокрий сніг, дощ, ожеледиця та обледеніння на дорогах, посилення швидкості вітру до 15–20 м/с.

29 січня на території Миколаївщини спостерігається західний вітер 5 м/с, місцями з поривами до 10 м/с, без опадів, ожеледиця.

В Україні станом на ранок 29 січня внаслідок ускладнення погодних умов через мокрий сніг, дощ та поривистий вітер знеструмлено 358 населених пунктів.