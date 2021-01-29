Синоптики розповіли, якою буде погода 30-31 січня

Уже 1 лютого в Україні буде зниження температури на 3-5°

У Києві вихідними переважатиме волога погода

В Україні на вихідні 30-31 січня будуть опади, ожеледиця та рвучий вітер. Переважатиме періодично сніг, а у східних областях, у південній частині та на Дніпропетровщині – дощ чи мокрий сніг. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці в мережі Facebook.

Вдень 31-го січня – тимчасова пауза в опадах у більшості областей України. Вночі на вихідні будуть помірні морози, -3-9 градусів, а вдень буде тепліше – від 3 морозу до 3 тепла.

У східних областях, на Півдні, а також у Дніпрі з районами передбачається тепліша погода, вдень +3+7 градусів.

У Києві вихідними переважатиме волога погода, лише вдень у неділю опади малоймовірні. На дорогах ожеледиця. У нічні години поморозить, -5-8 градусів, вдень очікується 0-3 градуси морозу. Вітер буде рвучким.

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«У найближчі три доби в Україні часом опади у вигляді снігу та дощу, подекуди налипання мокрого снігу та ожеледь, на півночі країни випадатиме переважно сніг», – додали в Українському гідрометцентрі.

На дорогах країни, крім південного сходу, ожеледиця. 30 січня в Карпатах та на сході країни, а 31-го в більшості областей місцями посилення вітру до 15-20 м/с.

Уже 1 лютого в Україні буде зниження температури на 3-5°.

В Україні станом на 29 січня внаслідок ускладнення погодних умов через мокрий сніг, дощ та поривистий вітер. На трасі Одеса-Київ у снігових заметах застрягли 300 фур.

Через негоду столичні дорожники і комунальники працюють у посиленому режимі. Протягом минулої ночі від снігу місто прибирали 361 одиниця спецтехніки. У Київській області рятувальники надають допомогу водіям на засніжених дорогах.

На Миколаївщині зі снігових заметів врятували понад сотню осіб.