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    Синоптики розповіли, якою буде погода 30-31 січня

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    Уже 1 лютого в Україні буде зниження температури на 3-5&deg; - Синоптики розповіли, якою буде погода 30-31 січня
    Уже 1 лютого в Україні буде зниження температури на 3-5°
    Фото: Сніжана Стрепетова для «Думской»

    У Києві вихідними переважатиме волога погода

    В Україні на вихідні 30-31 січня будуть опади, ожеледиця та рвучий вітер. Переважатиме періодично сніг, а у східних областях, у південній частині та на Дніпропетровщині – дощ чи мокрий сніг. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці в мережі Facebook.

    Вдень 31-го січня – тимчасова пауза в опадах у більшості областей України. Вночі на вихідні будуть помірні морози, -3-9 градусів, а вдень буде тепліше – від 3 морозу до 3 тепла.

    У східних областях, на Півдні, а також у Дніпрі з районами передбачається тепліша погода, вдень +3+7 градусів.

    У Києві вихідними переважатиме волога погода, лише вдень у неділю опади малоймовірні. На дорогах ожеледиця. У нічні години поморозить, -5-8 градусів, вдень очікується 0-3 градуси морозу. Вітер буде рвучким. 

    Лютий в Україні розпочнеться візитом чергового циклону з Італії-Балкан.

    «У найближчі три доби в Україні часом опади у вигляді снігу та дощу, подекуди налипання мокрого снігу та ожеледь, на півночі країни випадатиме переважно сніг», – додали в Українському гідрометцентрі.

    На дорогах країни, крім південного сходу, ожеледиця. 30 січня в Карпатах та на сході країни, а 31-го в більшості областей місцями посилення вітру до 15-20 м/с.

    Уже 1 лютого в Україні буде зниження температури на 3-5°.

    В Україні станом на 29 січня внаслідок ускладнення погодних умов через мокрий сніг, дощ та поривистий вітер. На трасі Одеса-Київ у снігових заметах застрягли 300 фур.

    Через негоду столичні дорожники і комунальники працюють у посиленому режимі. Протягом минулої ночі від снігу місто прибирали 361 одиниця спецтехніки. У Київській області рятувальники надають допомогу водіям на засніжених дорогах.

    На Миколаївщині зі снігових заметів врятували понад сотню осіб

    Теги: прогноз погоди снігопад негода
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