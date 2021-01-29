Негода на Київщині: яка ситуація на дорогах області (фото, відео)

За прогнозами синоптиків, негода триватиме ще кілька днів

У Київській області упродовж минулої ночі 246 одиниць спецтехніки чистили дороги місцевого та державного значень від снігу. За цей час дорожники використали понад 7,5 тис. тонн піщано-сольової суміші.

Про це поінформував очільник Київської обласної держадміністрації Василь Володін, повідомляє пресслужба ОДА.

«Я ще раз закликаю всіх жителів Київщини берегтись. Краще перечекати негоду та утриматись від поїздок. Згідно з прогнозами синоптиків негода триватиме ще кілька днів. Якщо ж все-таки збираєтесь у дорогу, будьте максимально уважними та дотримуйтесь всіх правил руху», – зауважив Володін.

У Департаменті регіонального розвитку облдержадміністрації додали, що на автошляхах Київщини фіксують мокре або засніжене покриття.

Наразі дорожні служби проїзд автівок забезпечили. Скарги на ускладнення руху від жителів області поки не надходили.

На роботи задіяно 170 одиниць дорожньої техніка та більше 200 працівників, повідомляє Служба автомобільних доріг у Київській області. Покриття доріг мокре, місцями засніжене, проїзд забезпечено.

29 січня по Київській області продовує сніжити, на всіх дорогах працює спецтехніка для забезпечення безпечного та комфортного проїзду.

У разі проблем із проїздом на місцевих дорогах жителі Київщини можуть телефонувати за номером «гарячої лінії» 096 147 87 00.

Служба автомобільних доріг у Київській області просить у разі виникнення надзвичайних ситуацій на дорогах Київщини звертатись на номер диспетчера (044) 200-04-70 цілодобово.

Як повідомлялося, 29 січня вранці на засніженій трасі Київ – Дніпро поблизу селища Єрківці, що на Бориспільщині, трапилась смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю двох автівок.

28 січня на Київщині рятувальники надавали допомогу водіям на засніжених дорогах.

За прогнозом синоптиків, протягом доби 29 січня погода в Україні погіршиться. Очікуються сильні снігопади і вітер.