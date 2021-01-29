Снігопад в Україні: без світла залишаються понад 350 населених пунктів

В Україні на вихідні 30-31 січня будуть опади, ожеледиця та рвучий вітер

Одещина бореться з найсильнішими снігопадами вже кілька днів

В Україні залишаються знеструмленими більше 350 населених пунктів. Електропостачання повинні відновити до кінця дня. Про це повідомляє Офіс президента України за підсумками наради Володимира Зеленського щодо боротьби з наслідками негоди.

Усього за більш ніж дві доби через пошкодження ліній електропередач були знеструмлені 900 населених пунктів.

Також президенту доповіли про продовження розчищення від снігу доріг в Одеській і Миколаївській областях, де приріст снігового покриву склав 20-60 сантиметрів.

Дорожники вже очистили дві смуги в бік Одеси по трасі М-05 Київ-Одеса на ділянці Знам'янка-Ревова, де виникла пробка великогабаритного транспорту. У Миколаївській області чистять дорогу М-13 Кропивницький-Платонове.

Нагадаємо, під кінець січня Україну засипали сильні снігопади: у багатьох областях через негоду обмежено рух, знеструмлено села, порушено роботу інфраструктури в містах.

У Києві прибирання вулично-дорожньої мережі від снігу, а також обробка протиожеледними засобами не припиняється.

В Одесі зламані під вагою льоду дерева пошкодили будинки, автомобілі, міську теплотрасу та інші об'єкти. У місті весь день 28 січня намагалися усунути наслідки удару стихії.

У Миколаївській області за добу зі снігових заметів тут витягли вісім вантажних автомобілів і 42 легкових, а також три машини швидкої допомоги.

В Україні на вихідні 30-31 січня будуть опади, ожеледиця та рвучий вітер. Переважатиме періодично сніг, а у східних областях, у південній частині та на Дніпропетровщині – дощ чи мокрий сніг. Уже 1 лютого в Україні буде зниження температури на 3-5.