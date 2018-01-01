Третина користувачів інтернету назвали Саакашвілі «політиком року»

Читачі «Главкома» назвали найуспішнішого політика 2017-го року

Екс-губернатора Одещини, колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі третина користувачів інтернету вважають найбільш успішним політиком минулого року. Такими стали результати опитування «Главкома», в якому взяли участь майже 81 тис. людей. Друге місце у рейтингу посів президент Петро Порошенко – його «політиком



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Михайло Саакашвілі

Читачі «Главкома» назвали найуспішнішого політика 2017-го року

Екс-губернатора Одещини, колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі третина користувачів інтернету вважають найбільш успішним політиком минулого року. Такими стали результати опитування «Главкома», в якому взяли участь майже 81 тис. людей.

Друге місце у рейтингу посів президент Петро Порошенко – його «політиком року» назвали 16,1% респондентів. Трійку лідерів замикає лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко – за неї віддали голоси 11,3% опитаних.

Успішним політиком минулого року 8,6% користувачів інтернету, які взяли участь в опитуванні, вважають прем’єр-міністра Володимира Гройсмана. Трохи більше 6% назвали «політиком року» нардепа Вадима Рабіновича, Андрія Садового та Віктора Медведчука. Антикорупціонера з Блоку Петра Порошенка Сергія Лещенка вважають успішним 4,3% респондентів. Порівну – 2,2% - набрали спікер Верховної Ради Андрій Парубій та лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко.

Аутсайдерами рейтингу стали Арсеній Яценюк, генпрокурор Юрій Луценко та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков – їх політиками року вважають близько 1% опитаних.