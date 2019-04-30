Третій енергоблок Рівненської АЕС підключили до мережі після пожежі



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Рівненська АЕС

Радіаційний та екологічний стан на АЕС і прилеглій території не змінювався й перебуває у межах норм

Третій енергоблок Рівненської АЕС ввімкнено у мережу після з’ясування та усунення причин його відключення.

Про це повідомляє прес-центр Рівненської АЕС.

«30 квітня 2019 року о 21:01 енергоблок №3 РАЕС (ВВЕР-1000) ввімкнено у мережу після з’ясування та усунення причин його відключення 29 квітня. Наразі проводиться поступове підвищення потужності блоку у відповідності до Регламенту», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що станом на 21:15 30 квітня у роботі перебувають три енергоблоки Рівненської АЕС із сумарним навантаженням 1550 МВт. Зауважень до роботи основного устаткування енергоблоків та персоналу немає.

Наголошується, що радіаційний та екологічний стан на АЕС і прилеглій території не змінювався й перебуває у межах норм.

Як повідомлялося, в понеділок увечері сталося загорання трансформатора на відкритій території розподільного пристрою на території Рівненської АЕС. Радіаційний фон був у межах норми, жертв і постраждалих немає.

Загорання трансформатора на Рівненській атомній електростанції ввечері 29 квітня сталося внаслідок короткого замикання в автотрансформаторі.