Третя річниця смерті Гандзюк: генпрокурорка відзвітувала про хід справи

Загалом в ході розслідування нападу на Катерину Гандзюк та пов’язаних із ним злочинів повідомлено про підозру 18 особам

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова у третю річницю смерті активістки Катерини Гандзюк відзвітувала, що правоохоронці у справі за фактом її убивства оголосили 18 підозр і направили до суду дев’ять обвинувальних актів. Про це Венедіктова написала у Facebook.

«4 листопада 2018 року померла від тяжких травм після облиття сірчаною кислотою Катерина Гандзюк. Обвинувачені в організації та замовленні нападу на неї наразі на лаві підсудних. Колишній голова та помічник депутата Херсонської обласної ради за клопотанням прокурора перебувають під вартою», – зазначила вона.

За словам генпрокурорки, наразі до позбавлення волі засуджено п’ятьох безпосередніх виконавців нападу на Гандзюк. А вироком Приморського районного суду також засуджено особу, яка вчинила приховування цього злочину.

«Загалом в ході розслідування нападу на Катерину Гандзюк та пов’язаних із ним злочинів повідомлено про підозру 18 особам. До суду скеровано дев’ять кримінальних проваджень, більшість із яких уже розглянуто судами з винесенням обвинувальних вироків», – додала Венедіктова.

Вона уточнила, що до суду скеровано кримінальне провадження щодо п’яти осіб, які із застосуванням насильства у травні 2018 року вчинили масові заворушення поблизу Олешківської РДА Херсонської області з метою перешкоджання її роботі.

Також викрито організовано групу осіб, які у березні 2016 року на території Херсонської області незаконно заволоділи майном підприємства з іноземними інвестиціями. Двох учасників цієї групи засуджено, кримінальне провадження щодо одного – на розгляді суду, та один учасник групи перебуває у міжнародному розшуку.

Зазначимо, напередодні обвинувачених у вбивсті Гандзюк Владислава Мангера та Олексія Левіна залишили під вартою до 11 грудня поточного року.

Також стало відомо, що один з виконавців вбивства Гандзюк вийшов на волю.

Раніше повідомлялося, що через три роки після нападу на громадську активістку Катерину Гандзюк посольство США закликало українську владу притягнути її вбивць до відповідальності.

Громадська активістка Катерина Гандзюк померла в київській лікарні 4 листопада 2018 року. За три місяці до цього в Херсоні невідомий хлюпнув їй в обличчя сірчаною кислотою, жінка отримала хімічні опіки понад 30% тіла. 6 червня 2019 року виконавців злочину було засуджено.

Також у справі про вбивство Гандзюк фігурують раніше судимий Олексій Левін (Москаленко), голова Херсонської облради Мангер та Ігор Павловський – колишній помічник народного депутата Миколи Паламарчука. Павловський уклав угоду зі слідством і дав свідчення у справі щодо ймовірних замовника та організатора злочину Мангера та Левіна.