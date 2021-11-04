Третя річниця смерті Гандзюк: генпрокурорка відзвітувала про хід справи
Загалом в ході розслідування нападу на Катерину Гандзюк та пов’язаних із ним злочинів повідомлено про підозру 18 особам
Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова у третю річницю смерті активістки Катерини Гандзюк відзвітувала, що правоохоронці у справі за фактом її убивства оголосили 18 підозр і направили до суду дев’ять обвинувальних актів. Про це Венедіктова написала у Facebook.
«4 листопада 2018 року померла від тяжких травм після облиття сірчаною кислотою Катерина Гандзюк. Обвинувачені в організації та замовленні нападу на неї наразі на лаві підсудних. Колишній голова та помічник депутата Херсонської обласної ради за клопотанням прокурора перебувають під вартою», – зазначила вона.
За словам генпрокурорки, наразі до позбавлення волі засуджено п’ятьох безпосередніх виконавців нападу на Гандзюк. А вироком Приморського районного суду також засуджено особу, яка вчинила приховування цього злочину.
«Загалом в ході розслідування нападу на Катерину Гандзюк та пов’язаних із ним злочинів повідомлено про підозру 18 особам. До суду скеровано дев’ять кримінальних проваджень, більшість із яких уже розглянуто судами з винесенням обвинувальних вироків», – додала Венедіктова.
Вона уточнила, що до суду скеровано кримінальне провадження щодо п’яти осіб, які із застосуванням насильства у травні 2018 року вчинили масові заворушення поблизу Олешківської РДА Херсонської області з метою перешкоджання її роботі.
Також викрито організовано групу осіб, які у березні 2016 року на території Херсонської області незаконно заволоділи майном підприємства з іноземними інвестиціями. Двох учасників цієї групи засуджено, кримінальне провадження щодо одного – на розгляді суду, та один учасник групи перебуває у міжнародному розшуку.
Зазначимо, напередодні обвинувачених у вбивсті Гандзюк Владислава Мангера та Олексія Левіна залишили під вартою до 11 грудня поточного року.
Також стало відомо, що один з виконавців вбивства Гандзюк вийшов на волю.
Раніше повідомлялося, що через три роки після нападу на громадську активістку Катерину Гандзюк посольство США закликало українську владу притягнути її вбивць до відповідальності.