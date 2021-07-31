У США закликали притягнути до відповідальності вбивць Гандзюк
«США підтримують український народ у його вимозі справедливості для Гандзюк» – Лангенкамп
Через три роки після нападу на громадську активістку Катерину Гандзюк посольство США закликало українську владу притягнути її вбивць до відповідальності. Про це написав пресаташе посольства США в Україні Деніел Лангенкамп.
«Сьогодні ми відзначаємо третю річницю нападу на Катерину Гандзюк, громадську активістку, яка боролася з корупцією і яка віддала своє життя за демократичну та процвітаючу Україну. Ми закликаємо владу притягнути її вбивць до відповідальності», - йдеться у повідомленні.
Today we mark the three-year anniversary of the attack on civil rights and anti-corruption activist Kateryna Handziuk, who gave her life fighting for a democratic and prosperous Ukraine. We continue to stand with the Ukrainian people in demanding justice for #Handziuk. pic.twitter.com/WsIFoD4uQH— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) July 31, 2021
За словами представника дипвідомства, США продовжують підтримувати український народ у його вимозі справедливості для Гандзюк.
Нагадаємо, Київський апеляційний суд не задовольнив апеляційні скарги адвокатів обвинувачених у вбивстві активістки Катерини Гандзюк Владислава Мангера і Олексія Левіна, та залишив їх під вартою до 28 серпня.