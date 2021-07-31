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    У США закликали притягнути до відповідальності вбивць Гандзюк

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    Три роки тому на Катерину Гандзюк вчинили жорстокий напад - У США закликали притягнути до відповідальності вбивць Гандзюк
    Три роки тому на Катерину Гандзюк вчинили жорстокий напад
    Фото з відкритих джерел

    «США підтримують український народ у його вимозі справедливості для Гандзюк» – Лангенкамп

    Через три роки після нападу на громадську активістку Катерину Гандзюк посольство США закликало українську владу притягнути її вбивць до відповідальності. Про це написав пресаташе посольства США в Україні Деніел Лангенкамп.

    «Сьогодні ми відзначаємо третю річницю нападу на Катерину Гандзюк, громадську активістку, яка боролася з корупцією і яка віддала своє життя за демократичну та процвітаючу Україну. Ми закликаємо владу притягнути її вбивць до відповідальності», - йдеться у повідомленні.

    За словами представника дипвідомства, США продовжують підтримувати український народ у його вимозі справедливості для Гандзюк.

    Громадська активістка Катерина Гандзюк померла в київській лікарні 4 листопада 2018 року. За 3 місяці до цього в Херсоні невідомий хлюпнув їй в обличчя сірчаною кислотою, жінка отримала хімічні опіки понад 30% тіла. 6 червня 2019 року виконавців злочину було засуджено.
    Також у справі про вбивство Гандзюк фігурують раніше судимий Олексій Левін (Москаленко), голова Херсонської облради Мангер та Ігор Павловський – колишній помічник народного депутата Миколи Паламарчука. Павловський уклав угоду зі слідством і дав свідчення у справі щодо ймовірних замовника та організатора злочину Мангера та Левіна.

    Нагадаємо, Київський апеляційний суд не задовольнив апеляційні скарги адвокатів обвинувачених у вбивстві активістки Катерини Гандзюк Владислава Мангера і Олексія Левіна, та залишив їх під вартою до 28 серпня.

    Теги: суд США вбивство посольство Катерина Гандзюк
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    У США закликали притягнути до відповідальності вбивць Гандзюк