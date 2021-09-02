Суд зобов’язав порушити справу через підозру у неправдивих свідченнях у справі Гандзюк, – ЗМІ

Адвокат Мангера вважає, що свідки Павловський і Пилипенко піддавалися тиску

Шевченківський райсуд Києва зобов’язав Слідче управління Національної поліції Києва почати кримінальне провадження щодо свідків у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк Павла Пилипенка та Ігоря Павловського за надання неправдивих свідчень проти підозрюваних. Про це йдеться в рішенні суду від 1 вересня. Про це пише «Голос.ua».

«Скаргу адвоката Олександра Шадріна в інтересах Владислава Мангера задовольнити. Зобов’язати Слідче управління Нацполіції Києва внести відомості в ЕРДР про вчинення кримінального правопорушення відповідно до заяви адвоката Олександра Шадріна. Рішення оскарженню не підлягає», – йдеться в документі.

У своїй заяві адвокат вказав, що на допиті в грудні 2019 року Павловського вказав, що йому нічого невідомо про нібито причетність Владислава Мангера до інкримінованого йому злочину і тільки від слідчих і прокурорів чув, що Мангер причетний до злочину проти Гандзюк.

«Після цього свідок був затриманий, і, перебуваючи в слідчому ізоляторі СБУ по іншому кримінальному правопорушенні, подавав численні скарги на жорстоке поводження і незаконний тиск з боку співробітників СБУ і прокуратури для дачі показань проти Мангера. У жовтні 2020 року в суді Павловський був повторно допитаний, він заявив про причетність Мангера до нападу на Гандзюк. Ці свідчення Павловського є свідомо неправдивими та такими, які озвучені в результаті тиску на нього з боку правоохоронних органів», – відзначає Олександр Шадрін.

Що стосується свідка Павла Пилипенка, то, за твердженням адвоката, він також піддавався тиску.

«Він засвідчив свого адвоката, що піддався тиску з метою надання свідчень проти Владислава Мангера, а також йому загрожують позбавленням волі для отримання таких свідчень. У ході утримання в СІЗО СБУ свідок Пилипенко дав нові свідчення, про те, що він згадав, як півтора року тому чув через закриті двері розмова Левіна і торбину, які обговорювали невдоволення Миколайовича невиконанням замовлення про напад на Гандзюк», – підкреслюється в заяві.

Крім того, службове розслідування не підтвердило заяву Пилипенка про нібито застосування до нього фізичного і психологічного насильства в Київському СІЗО у квітні 2020 року.

Громадська активістка Катерина Гандзюк померла в київській лікарні 4 листопада 2018 року. За 3 місяці до цього в Херсоні невідомий хлюпнув їй в обличчя сірчаною кислотою, жінка отримала хімічні опіки понад 30% тіла. 6 червня 2019 року виконавців злочину було засуджено.

Також у справі про вбивство Гандзюк фігурують раніше судимий Олексій Левін, ексголова Херсонської облради Мангер та Ігор Павловський – колишній помічник народного депутата Миколи Паламарчука.

Павловський уклав угоду зі слідством і дав свідчення у справі щодо ймовірних замовника та організатора злочину Мангера та Левіна.

16 жовтня торік Приморський райсуд Одеси виніс йому вирок. Павловського визнали винним у приховуванні злочину. Присудили два роки позбавлення волі, звільнивши від відбування покарання з іспитовим строком один рік.