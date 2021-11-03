Один з виконавців вбивства Гандзюк вийшов на волю

Суд призначив одному з виконавців нападу на херсонуську активісту мінімальний термін ув'язнення – три роки

Віктор Горбунов – один з виконавців убивства активістки Катерини Гандзюк – вийшов на волю. Про це заявила адвокат потерпілої сторони Ольга Веретільник, повідомляє видання «Сегодня» в середу, 3 листопада.

Горбунов купував кислоту, якою облили активістку. Суд призначив йому мінімальний термін ув'язнення – три роки. Недавно він вийшов за умовно-достроковим звільненням.

«Каті немає три роки. Виконавці її вбивства вже виходять на волю. У справі організатора й одного із замовників убивства досі немає вироку. Рищук і Гордєєв – інші замовники вбивства Каті – навіть не під слідством», – заявили у Facebook активісти групи «Хто замовив Катю Гандзюк?».

Відзначимо, що справа Гандзюк налічує 59 томів матеріалів, зараз розгляд справи знаходиться на середині дистанції. Засідання відбуваються в Дніпровському суді Києва.

«Суд на стадії вивчення відео з обшуків у фігурантів справи», – сказала юристка Ольга Веретільник і додала, що в апеляційній інстанції поки що засідань не передбачено.

Раніше повідомлялося, що через три роки після нападу на громадську активістку Катерину Гандзюк посольство США закликало українську владу притягнути її вбивць до відповідальності.

Громадська активістка Катерина Гандзюк померла в київській лікарні 4 листопада 2018 року. За 3 місяці до цього в Херсоні невідомий хлюпнув їй в обличчя сірчаною кислотою, жінка отримала хімічні опіки понад 30% тіла. 6 червня 2019 року виконавців злочину було засуджено.

Також у справі про вбивство Гандзюк фігурують раніше судимий Олексій Левін (Москаленко), голова Херсонської облради Мангер та Ігор Павловський – колишній помічник народного депутата Миколи Паламарчука. Павловський уклав угоду зі слідством і дав свідчення у справі щодо ймовірних замовника та організатора злочину Мангера та Левіна.