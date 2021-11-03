Один з виконавців вбивства Гандзюк вийшов на волю
Суд призначив одному з виконавців нападу на херсонуську активісту мінімальний термін ув'язнення – три роки
Віктор Горбунов – один з виконавців убивства активістки Катерини Гандзюк – вийшов на волю. Про це заявила адвокат потерпілої сторони Ольга Веретільник, повідомляє видання «Сегодня» в середу, 3 листопада.
Горбунов купував кислоту, якою облили активістку. Суд призначив йому мінімальний термін ув'язнення – три роки. Недавно він вийшов за умовно-достроковим звільненням.
«Каті немає три роки. Виконавці її вбивства вже виходять на волю. У справі організатора й одного із замовників убивства досі немає вироку. Рищук і Гордєєв – інші замовники вбивства Каті – навіть не під слідством», – заявили у Facebook активісти групи «Хто замовив Катю Гандзюк?».
Відзначимо, що справа Гандзюк налічує 59 томів матеріалів, зараз розгляд справи знаходиться на середині дистанції. Засідання відбуваються в Дніпровському суді Києва.
«Суд на стадії вивчення відео з обшуків у фігурантів справи», – сказала юристка Ольга Веретільник і додала, що в апеляційній інстанції поки що засідань не передбачено.
Раніше повідомлялося, що через три роки після нападу на громадську активістку Катерину Гандзюк посольство США закликало українську владу притягнути її вбивць до відповідальності.