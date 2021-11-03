Справа Гандзюк: обвинувачених залишили під вартою на місяць

Владислав Мангер та Олексій Левін залишатимуться під вартою до 11 грудня поточного року

Колегія суддів палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду залишила без змін рішення судді Дніпровського районного суду. Обвинувачені у вбивстві Гандзюк утримуватимуться під вартою до 11 грудня 2021 року. Про це повідомляє пресслужба Київського апеляційного суду.

«За результатом апеляційного розгляду ухвалу судді Дніпровського районного суду міста Києва від 13 жовтня 2021 року залишено без змін, апеляційні скарги сторони захисту – без задоволення», – пише пресслужба.

Згідно з рішенням судді Дніпровського районного суду від 13 жовтня 2021 року, обвинувачені Владислав Мангер та Олексій Левін залишатимуться під вартою до 11 грудня поточного року, без визначеного розміру застави.

Раніше повідомлялося, що через три роки після нападу на громадську активістку Катерину Гандзюк посольство США закликало українську владу притягнути її вбивць до відповідальності.

Громадська активістка Катерина Гандзюк померла в київській лікарні 4 листопада 2018 року. За 3 місяці до цього в Херсоні невідомий хлюпнув їй в обличчя сірчаною кислотою, жінка отримала хімічні опіки понад 30% тіла. 6 червня 2019 року виконавців злочину було засуджено.

Також у справі про вбивство Гандзюк фігурують раніше судимий Олексій Левін (Москаленко), голова Херсонської облради Мангер та Ігор Павловський – колишній помічник народного депутата Миколи Паламарчука. Павловський уклав угоду зі слідством і дав свідчення у справі щодо ймовірних замовника та організатора злочину Мангера та Левіна.