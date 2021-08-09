Три кулі для Папи: релігійному лідеру відправили листа з погрозами

Зміст послання понтифіку стосувався фінансових операцій у Ватикані

Конверт із трьома кулями дев'ятого калібру та листом з погрозами й викриттями фінансових потоків Ватикану мав потрапити до рук Папи Римського, повідомляється на сайті видання «Corriere della Sera». Проте його встигли перехопити на етапі відправки.

Незвичне послання помітили працівники сортувального центру відділення Песк'єра-Борромео.

«Відповідно до отриманого, конверт містив три кулі типу Флоберта, калібром 9 міліметрів. Текст, написаний ледве розбірливо, адресовано «Папі – Ватикан – Пьяцца Сан –П'єтро в Римі», – зазначається на сайті газети.

Небезпечну поштову знахідку передали карабінерам. Зараз конверт та його зміст перевіряється спеціалістами окремого відділу з вивчення зброї.

Про які саме фінансові операції у Ватикані йшлося в тексті листа та що може загрожувати релігійному лідеру, не повідомляється. «До розслідування справи залучили працівників слідчого підрозділу Мілана під керівництвом чергового прокурора Міланського прокурора, заступника прокурора Алессандри Серреті», – додається у публікації.

Раніше повідомлялося, що в російській Держдумі занепокоєні повідомленнями щодо побиття російськомовних громадян.

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