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    Ще одного зниклого кримського татарина знайшли мертвим (фото)

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    Хлопець зник в окупованому Криму при загадкових обставинах - Ще одного зниклого кримського татарина знайшли мертвим (фото)
    Хлопець зник в окупованому Криму при загадкових обставинах
    Фото з відкритих джерел

    19-річний Осман Аджіосманов зник майже місяць тому в окупованому Криму

    На окупованому півострові хлопця, який перебував більше як місяць у розшуку, знайшли мертвим. Про це повідомляє кримськотатарська газета «Авдет» з посиланням на пошукову групу «Ліза Алерт».

    «Осман Аджіосманов, який перебував більше місяця в розшуку, знайдений мертвим», – йдеться в повідомленні.

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    Ще одного зниклого кримського татарина знайшли мертвим (фото)
    Фото з відкритих джерел

    За непідтвердженими даними, хлопця знайшли повішеним у лісосмузі.

    19-річний Осман Аджіосманов зник 2 липня у с. Зуя Білогірського (Карасубазарського) району. Він проживав з бабусею, яка виховувала його з 3-річного віку.

    Раніше, країна-окупант звинуватила кримських татар в причетності до діяльності «Хізб ут-Тахрір» – міжнародної релігійно-політичної організації

    Зокрема стосовно учасників так званої «алуштинської групи», до якої входять Ельдар Кантимиров, Руслан Месутов, Руслан Нагаєв і Ленур Халілов, очікується продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

    До слова, написи на підтримку саміту «Кримська платформа», який відбудеться у Києві 23 серпня, з’явилися на території окупованого Росією півострова. Невідомі зробили написи на в’їзному знакові в Сімферополь.

    Як повідомлялося, в окупованому Криму завершили розслідування «кримінальної справи» проти Джемілєва.

    Лідер кримських татар, народний депутат Мустафа Джемілєв вважає, що сім років тому під час окупації Криму план Путіна полягав у тому, аби купити лідерів кримськотатарського руху.

    Теги: Крим кримські татари кримінал Сімферополь розслідування
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    Ще одного зниклого кримського татарина знайшли мертвим (фото)