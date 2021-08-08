Ще одного зниклого кримського татарина знайшли мертвим (фото)

Хлопець зник в окупованому Криму при загадкових обставинах

19-річний Осман Аджіосманов зник майже місяць тому в окупованому Криму

На окупованому півострові хлопця, який перебував більше як місяць у розшуку, знайшли мертвим. Про це повідомляє кримськотатарська газета «Авдет» з посиланням на пошукову групу «Ліза Алерт».

«Осман Аджіосманов, який перебував більше місяця в розшуку, знайдений мертвим», – йдеться в повідомленні.

За непідтвердженими даними, хлопця знайшли повішеним у лісосмузі.

19-річний Осман Аджіосманов зник 2 липня у с. Зуя Білогірського (Карасубазарського) району. Він проживав з бабусею, яка виховувала його з 3-річного віку.

Раніше, країна-окупант звинуватила кримських татар в причетності до діяльності «Хізб ут-Тахрір» – міжнародної релігійно-політичної організації

Зокрема стосовно учасників так званої «алуштинської групи», до якої входять Ельдар Кантимиров, Руслан Месутов, Руслан Нагаєв і Ленур Халілов, очікується продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

До слова, написи на підтримку саміту «Кримська платформа», який відбудеться у Києві 23 серпня, з’явилися на території окупованого Росією півострова. Невідомі зробили написи на в’їзному знакові в Сімферополь.

Як повідомлялося, в окупованому Криму завершили розслідування «кримінальної справи» проти Джемілєва.

Лідер кримських татар, народний депутат Мустафа Джемілєв вважає, що сім років тому під час окупації Криму план Путіна полягав у тому, аби купити лідерів кримськотатарського руху.