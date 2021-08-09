«Як з сином із ним розмовляв». Лукашенко звинуватив Зеленського у підготовці бойовиків

Диктатор звинуватив Україну в перекидання бойовиків і боєприпасів на територію Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що президент України Володимир Зеленський стоїть за підготовкою бойовиків та перекиданням зброї до Білорусі.

Відповідну заяву Лукашенко зробив сьогодні під час пресконференції «Большой разговор с президентом».

Фото: Белта

«Ви ж бачили мою позицію по Україні. Я навколо Володимира Володимировича (Путіна – ред.) крутився, навколо Порошенко, Зеленського. Як з сином з ним розмовляв (з Зеленським – ред.): «Володя, треба це, треба то». Він все сприймав, все розумів, що з ним сталося? Гаразд, ти там побіг за Заходом, ти їх підтримав, ти плюнув на все. Але навіщо ти бойовиків готуєш на території України і зброю закидаєш до нас сюди. Адже зброя йде в основному з території України. Зараз ми закрили звичайно вже намертво цей кордон, хоча намертво важко закрити. Але навіщо ви це творите, це ж сусіди, рідні люди...

Він (Зеленський) через кордон перекидає сюди зброю, вибухівку. Ми ж це знайшли, їм показали. І наш очільник КДБ їм чітко сказав, що ми бачимо, хто з силовиків органів влади офіційних в Україні це організовує», – заявив диктатор.

Він додав, що їхній голова Комітету з питань державної безпеки «дуже чітко» сказав Україні, що знає, хто з офіційних органів влади в Україні організовує «поставки зброї».

Самопроголошений президент натякає, що закриття кордону було вимушеним, хоча українці та білоруси, які мешкають в прикордонних територіях є «рідними людьми, які ходили в гості один до одного» через кордон.

Водночас, українські прикордонники ніколи не підтверджували повне закриття кордону з Білоруссю.