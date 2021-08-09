Російськомовних б'ють у різних країнах. Держдума вирішила втрутитися

Російські депутати занепокоєні тим, що російськомовних усе частіше б'ють за кордоном

Депутати російської Держдуми вирішили заборонити в'їжджати до РФ тим, хто «допускає напади на російськомовних громадян». Про це сьогодні повідомив голова нижньої палати російського парламенту В'ячеслав Володін, передає агенція «Інтерфакс».

Відомо, з такою ініціативою депутати виступили після начебто декількох випадків нападу у Киргизії на осіб, які розмовляють російською мовою.

«Депутати пропонують опрацювати заходи реагування, в тому числі у вигляді заборони на в'їзд в Росію тим, хто дозволяє собі подібні дії на адресу російськомовних жителів», – заявив Володін.

Зокрема, заявив він, в Держдумі готується звернення на ім'я голови парламенту Киргизстані з проханням взяти на особистий контроль ситуацію з дівчиною-продавцем, на яку напав покупець нібито через те, що вона говорила з ним російською. Російський депутат каже, що це вже не перший подібний випадок у країні, не дивлячись на те, що в Киргизстані російська мова має статус офіційної.

Раніше в серпні повідомлялося, що у Киргизстані чоловік начебто напав на співробітницю дитячого центру через те, що вона розмовляла з ним російською мовою.

Спочатку клієнт центру зажадав, щоб співробітниця розмовляла з ним виключно киргизькою, а потім кинув в її голову калькулятор.

Також нещодавно у Кишеневі «Міс Молдова» отримала сумкою по голові через російську мову.

Мовні конфлікти й досі виникають в Україні. Зокрема, уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь радить українцям, які незадоволені життям в Україні чи мовним законом, пропонує виїхати в іншу державу. Адже громадяни мають поважати Конституцію, закони й народ. Ті, кого щось не влаштовує, можуть знайти комфортне для себе місце.