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    Три південнокорейські компанії імпортували вугілля із КНДР

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    Три південнокорейські компанії імпортували вугілля із КНДР

    Вугілля ішло до Республіки Корея під виглядом російського товару

    Митний орган Республіки Корея заявив про те, що щонайменше три компанії країни імпортували вугілля із КНДР, яке видавалося як продукція із РФ. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

    Тим самим ці компанії порушили міжнародні санкції щодо Пхеньяну. Всього ж на сьогодні влада Республіки Корея розглядає до дев’яти випадків, коли компанії країни могли порушувати санкції Ради Безпеки ООН щодо КНДР.

    Як вважається із жовтня 2017 року до Республіки Корея було ввезено до 35 тисяч тон вугілля із КНДР в семи окремих випадках на порушення міжнародних санкцій.

    Влада Республіки Корея заявила про те, що буде намагатися переконати компанії країни припинити подібну практику. 

     

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