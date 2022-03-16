Тріумф Яремчука і фіаско Роналду. Визначилися чвертьфіналісти Ліги чемпіонів

«Бенфіка» створила сенсацію. Португальці обіграли «Аякс» на його полі і пройшли далі

«Бенфіка» і «Атлетіко» вийшли до наступної стадії престижного турніру

«Аякс» – «Бенфіка» – 0:1 (перший матч 2:2). Гол: Дарвін Нуньєс, 77 хвилина. Роман Яремчук («Бенфіка») вийшов на заміну на 72 хвилині.

Попри значну перевагу у володінні м'ячем (66%) і за практичної відсутності 100% гольових моментів, амстердамці пропустили атаку суперників, яка завершилася взяттям воріт господарів наприкінці гри. Що цікаво, це був перший і єдиний удар португальців у ствір воріт суперників. Стовідсоткова реалізація.

«Манчестер Юнайтед» – «Атлетіко» – 0:1 (перший матч 1:1). Гол: Ренан Лоді, 41 хвилина. За практично рівної гри більше пощастило гостям.

Нагадаємо, раніше до ¼ фіналу вийшли «Баварія», «Ліверпуль», «Манчестер Сіті» і «Реал».

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