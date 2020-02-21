Трофімов розповів про причини відставки Богдана



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Сергій Трофімов зазначив, що з новим керівником Андрієм Єрмаком у нього склалися «робочі та конструктивні відносини» Фото: Укрінформ

«Рішення піти виходило від самого Андрія Богдана», - уточнив перший заступник керівника Офісу президента Сергій Трофімов

Андрій Богдан вирішив залишити посаду керівника Офісу Президента України за власною ініціативою. Про це перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Трофімов повідомив в інтерв’ю «Укрінформу».

«Рішення піти виходило від самого Андрія Богдана», - сказав він.

Трофімов зазначив, що навколо цієї відставки «було багато чуток та інформаційного галасу». Він розповів, що спілкувався з Володимиром Зеленським вже післе відставки Богдана й, наскільки йому відомо, Богдан сам вирішив піти та написав заяву після розмови з президентом. За словами Трофімова, Зеленський «ніколи нікого за борт не виштовхує, він цінує команду, намагається зберігти її, іноді приймаючи ризики та удари на себе».

Перший заступник керівника Офісу президента підкреслив, що з новим керівником Андрієм Єрмаком у нього склалися «робочі та конструктивні відносини». «Мені імпонує його позиція працювати відкрито, прямо та чесно», - сказав він.

Трофімов розповів, що з приходом нового керівника Офісу президента сфера його відповідальності не змінилася. «Я продовжую працювати в тому напрямку, який мені довірив президент. Тобто я регіональною політикою як займався, так і займаюсь, - сказав Трофімов. - Я працюю з цим напрямком вже досить тривалий час та розумію, які там труднощі та нюанси».

Нагадаємо, 11 лютого президент України Володимир Зеленський призначив Андрія Єрмака на посаду керівника Офісу президента України. Перед цим Зеленський звільнив Єрмака з посади помічника президента, а Андрія Богдана з посади керівника Офіса президента.

Українці збурені через призначення новим головою Офісу президента Андрія Єрмака, який раніше був помічником одіозного регіонала Ельбруса Тадеєва.

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