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    Посольство США прокоментувало заміну Богдана на Єрмака

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    11 лютого президент призначив керівником Офісу президента Андрія Єрмака замість Андрія Богдана - Посольство США прокоментувало заміну Богдана на Єрмака
    11 лютого президент призначив керівником Офісу президента Андрія Єрмака замість Андрія Богдана

    Американське посольство подякувало Богдану за «зусилля з підтримки історичного розвитку реформ в Україні»

    В посольстві США в Києві подякували колишнього главу Офісу президента Андрія Богдана за співпрацю під час перебування на посаді. Про це повідомила прес-служба посольства США в Twitter.

    У дипломатичному відомстві висловили сподівання на продовження міцної співпраці з новим главою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

    «Ми дякуємо Андрія Богдана за партнерство і цінуємо його зусилля з підтримки історичного розвитку реформ в Україні останнім часом. Ми сподіваємося на продовження нашого міцного партнерства у впровадженні реформ з Андрієм Єрмаком», - повідомили в посольстві.

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    Слід зазначити, що свого часу призначення Андрія Богдана (особистого адвоката Коломойського і держслужбовця за президентства Януковича) на посаду голови Офісу президента викликало запитання у міжнародних партнерів України.

    Нагадаємо, на днях президент України Володимир Зеленський підтвердив наявність конфліктів в Офісі президента та допустив відставки.

    11 лютого президент призначив керівником Офісу президента Андрія Єрмака замість Андрія Богдана.

    Зазначимо, що Єрмак раніше був помічником одіозного регіонала Ельбруса Тадеєва.

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