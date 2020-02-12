Посольство США прокоментувало заміну Богдана на Єрмака



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11 лютого президент призначив керівником Офісу президента Андрія Єрмака замість Андрія Богдана

Американське посольство подякувало Богдану за «зусилля з підтримки історичного розвитку реформ в Україні»

В посольстві США в Києві подякували колишнього главу Офісу президента Андрія Богдана за співпрацю під час перебування на посаді. Про це повідомила прес-служба посольства США в Twitter.

У дипломатичному відомстві висловили сподівання на продовження міцної співпраці з новим главою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

«Ми дякуємо Андрія Богдана за партнерство і цінуємо його зусилля з підтримки історичного розвитку реформ в Україні останнім часом. Ми сподіваємося на продовження нашого міцного партнерства у впровадженні реформ з Андрієм Єрмаком», - повідомили в посольстві.

Слід зазначити, що свого часу призначення Андрія Богдана (особистого адвоката Коломойського і держслужбовця за президентства Януковича) на посаду голови Офісу президента викликало запитання у міжнародних партнерів України.

Нагадаємо, на днях президент України Володимир Зеленський підтвердив наявність конфліктів в Офісі президента та допустив відставки.

11 лютого президент призначив керівником Офісу президента Андрія Єрмака замість Андрія Богдана.

Зазначимо, що Єрмак раніше був помічником одіозного регіонала Ельбруса Тадеєва.

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