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    Новини з Сейшел. Звільнений Богдан кличе до себе дівок, бо засумував

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    Новини з Сейшел. Звільнений Богдан кличе до себе дівок, бо засумував
    Фото: Андрій Богдан / facebook.com

    У постскриптумі до допису Богдан зазначив, що «у результаті конкурсу виявлені в коментарях нетрадиційні і страшненькі»

    Колишній очільник Офісу президента України Андрій Богдан кличе до себе на Сейшели дівчат, бо засумував. Про це він написав у Facebook

    «Дівчата тут така справа. Приїхав на Сейшели а тут скукатіща... Ніхто не хоче прилетіти в гості? Підтримати так би мовити в скрутну хвилину. А то зовсім згорьований я… безвладдя», - зазначив він.

    У постскриптумі до допису Богдан зазначив, що «у результаті конкурсу виявлені в коментарях (дівчата, - ред.) нетрадиційні і страшненькі».

    Як повідомлялось, Андрій Богдан наразі нібито перебуває на Сейшелах. Втім, не всі користувачі соцмереж поспішають вірити Богдану, та вважають, що таким чином він «жартує» і просто тролить усіх своїх недоброзичливців.

    Як повідомляв «Главком» , тиждень тому президент України Володимир Зеленський підтвердив наявність конфліктів в Офісі президента та допустив відставки.

    11 лютого президент призначив керівником Офісу президента Андрія Єрмака замість Андрія Богдана.

    Зазначимо, що Єрмак раніше був помічником одіозного регіонала Ельбруса Тадеєва.

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