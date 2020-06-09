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    Трьох депутатів з Севастополя звинувачують у держзраді, - прокуратура

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    Депутати завдали шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності України - Трьох депутатів з Севастополя звинувачують у держзраді, - прокуратура
    Депутати завдали шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності України
    Ілюстративне фото

    Колишні депутати ухвалювали рішення на користь Росії

    Прокуратура Криму спільно зі Службою безпеки України закінчила спеціальне досудове розслідування у щодо трьох екс-депутатів Севастопольської міської ради за статтею про державну зраду. Зараз адвокати підозрюваних знайомляться з матеріалами кримінального провадження.

    Про це повідомляє пресслужба прокуратури Криму.

    «Слідством встановлено, що у 2014 році депутати Севастопольської міської ради VI скликання прийняли низку незаконних постанов, підтримавши протиправні рішення Верховної ради АР Крим про проведення загальнокримського референдуму, яким Росія намагалася легітимізувати окупацію території АР Крим та міста Севастополя, а також їх незаконне входження до складу Російської Федерації на правах суб'єкта федерації», - йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що цими діями депутати завдали шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності України.

    У відомстві уточнили, що нині адвокати підозрюваних знайомляться з матеріалами кримінального провадження, після завершення ознайомлення обвинувальні акти будуть направлені в суд. Їм загрожує від 12 до 15 років ув'язнення.

    Імена і прізвища колишніх депутатів не називаються.

    Крим Росія прокуратура суд розслідування
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