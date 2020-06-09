Забезпечення Криму водою може стати приводом для розширення російської агресії, - Чубаров



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров Фото: Главком

Питання води для Путіна може бути не скільки причиною для розширення агресії, а скільки приводом, - вважає голова Меджлісу

Питання подачі води в окупований Росією Крим для президента Росії Володимира Путіна може бути не стільки причиною для розширення агресії, а скільки приводом.

Про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, повідомляє «Громадське радіо».

За його словами, різке падіння цін на нафту, наслідки коронавірусної інфекції привело до падіння дуже помітного рейтингу президента Росії Володимира Путіна і він зараз робить такі дії, щоб знову продемонструвати російському суспільству ніби то свої можливості, що вони ніяк не змінились, як було у 2014 році, коли Росія захопила Крим.

«Нестача води в окупованому Криму є відносною, але дійсно у Криму не вистачає води потрібної для рекреаційної сфери для підпансіонатів, санаторіїв. Не вистачає води для будівництва житла для колонізації Криму громадянами Росії, не вистачає для військових об’єктів і оце питання води для Путіна ще може бути не скільки причиною для розширення агресії, а скільки приводом. Це привід для того, щоб підняти свій рейтинг, продемонструвати світові, що він спроможний на рішучі дії, «забезпечити» водою Крим і треба показати гуманітарні аспекти, мовляв я не хотів би брати під контроль додаткову територію України, але в мене немає іншого виходу, оскільки вони залишили без вони громадян Криму він буде намагатись так стверджувати і тому треба бути уважними до дій Путіна, особливо після 1 липня», – сказав Чубаров.

Також голові Меджлісу здається не випадковим те, що протягом 2 місяців в Україні відбулось тестування гілок влади і політиків питанням щодо забезпечення окупованого Криму дніпровською водою.

«Абсолютно подавляюча кількість кримських татар за умови окупації Росії і контролю Криму Росією вважає, що у кримських татар просто немає майбутнього. Це не пафосні слова, просто історія за останні 235 років нам надає багато трагічних прикладів для такого висновку і більшість кримських татар чекають на відновлення суверенітету України над Кримом, і вони розуміють, що якщо відбудеться відновлення водопостачання – то це буде говорити про відмову України від Криму, і тому тут позиція кримських татар вона є майже одностайною», – додав Чубаров.

Зазначимо, що окупаційна влада Криму визнала, що Сімферополь відчуває дефіцит води.

Раніше міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Олексій Резніков заявив, що Україна не збирається відновлювати постачання води до тимчасово окупованого Криму. За словами Резнікова, зараз за цю ситуацію відповідає виключно Росія.

Нагадаємо, аналітики американського центру The Jamestown Foundation заявили, що потенційною причиною для чергового вторгнення Росії в Україну може стати критична ситуація з водопостачанням у Криму. Західні експерти вважають: посуха і відсутність альтернативних варіантів забезпечення водою окупованого півострова може підштовхнути Путіна до спроби прорватися вглиб материкової України.

Читайте також: