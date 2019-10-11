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    Труба зізнався у порушенні антикорупційного законодавства – ЗМІ

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    <p>У декларації Труби автомобіля Volkswagen Passat немає</p> - Труба зізнався у порушенні антикорупційного законодавства – ЗМІ

    У декларації Труби автомобіля Volkswagen Passat немає

    Відповідаючи на запитання журналістів про авто, на якому він пересувається, Труба сказав, що на Volkswagen Passat

    Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба має у використанні незадекларований автомобіль.

    Відповідаючи на запитання журналістів програми «Спостерігач» на «5 каналі» про авто, на якому він пересувається, Труба сказав: «У службовому користуванні перебуває транспортний засіб Volkswagen Passat».

    Водночас у декларації Труби цього транспортного засобу немає.

    Уточнити подробиці журналісти не змогли, адже Труба відповідав на запитання «Спостерігача» без прямого контакту – записав відео на смартфон.

    Як відомо, згідно статті 46 Закону України «Про запобігання корупції», в декларації зазначається наступна інформація: цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року, що належить суб'єкту декларування або членам його сім'ї на праві приватної власності, у тому числі спільної власності, або перебуває в її володінні або користуванні незалежно від форми правочину, внаслідок якого набуте таке право.

    Раніше повідомлялося, що директор Державного бюро розслідувань Роман Труба в 2013-2014 роках активно оспорював в судах рішення місцевих рад в підтримку Євромайдану. 

     Читайте також: 

    Джерело: 5 канал

    корупція в Україні декларація автомобіль Державне бюро розслідувань Роман Труба
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