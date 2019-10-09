Труба пояснив, навіщо влаштовує допит звільненим з полону українським морякам



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Роман Труба: Станом на сьогодні допитані не усі моряки Фото «Главком»

Очільник ДБР визнав, що з допомогою бранців Кремля намагається «накопати» щось на колишніх керівників держави

Очільник Державного бюро розслідувань Роман Труба підтвердив, що слідчі його відомства викликають на допити українських моряків, які були нещодавно звільнені з російського полону, як свідків в рамках провадження щодо можливого порушення закону при плануванні переходу кораблів через Керченську протоку.

«Ми не розслідуємо дії моряків, ми розслідуємо саме факт скерування кораблів у Керченську протоку», - підкреслив він.

За словами Труби, наразі слідство очікує результатів «важливої експертизи», за результатами якої ДБР зможе швидко дати остаточну відповідь - чи були дії керівництва країни незаконними.

Глава ДБР також уточнив, що станом на сьогодні допитані не усі моряки. «Допити проводяться лише з дозволу медиків», - зазначив він і додав, що деякі моряки зараз перебувають поза межами Києва, у батьків чи родичів, тому просто зараз їхній допит неможливий.

Як повідомлялось, 25 листопада минулого року два малих броньованих артилерійських катери «Бердянськ» і «Нікополь», а також рейдовий буксир «Яни Капу» здійснювали плановий перехід з Одеси до Бердянська для створення нової бази ВМС в Азовському морі. Вранці того ж дня російський військовий корабель здійснив таран буксира «Яни Капу» недалеко від Керченської протоки. З екіпажу буксира ніхто не постраждав. Після цього російська сторона заблокувала прохід Керченською протокою. Українські кораблі простояли біля Керченської протоки до вечора і вирішили повернутися в Одесу. Після початку руху російські прикордонники почали переслідування, а після застосували зброю, напавши на українські судна. Кораблі були захоплені, а 24 члени екіпажу взяті в полон. Кілька з них отримали поранення під час нападу. Згодом «суди» в анексованому Криму заарештували усіх 24 українських моряків на два місяці. Після цього моряків доправили в СІЗО у Москві. Усіх їх звинувачували у нібито незаконному перетині російського кордону. Пізніше всі українські моряки визнали себе військовополоненими Росії.

7 вересня відбувся обмін полоненими між Україною та РФ у форматі «35 на 35». Серед українців, які повернулися додому – усі захоплені РФ у Керченській протоці українські моряки.