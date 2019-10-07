Труба судився з місцевими радами за підтримку Євромайдану, - ЗМІ



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Директор ДБР Роман Труба

За даними «5 каналу», коли стало зрозуміло, що Майдан вистояв, Труба відкликав решту своїх позовів. А потім - звільнився, напередодні прийняття закону про люстрацію

Нинішний директор Державного бюро розслідувань Роман Труба в 2013-2014 роках активно оспорював в судах рішення місцевих рад в підтримку Євромайдану. Про це йдеться в розслідуванні програми «Спостерігач» на «5 каналі».

Так, йдеться в сюжеті, в листопаді 2013 року посадовець львівської мерії Андрій Шевців, який допомагав автобусами з протестувальниками зі Львова, які прямували до Києва, подолати блокування траси, від тоді ще прокурора Пустомитівського району Роман Труба отримав підозру в цьому самому блокуванні.

Однак сам Сапожніков відмовляється говорити про Трубу - з політичних мотивів. А відео, де він згадує цей інцидент, було видалено з мережі.

Як прокурор району Роман Труба неодноразово судився з Пустомитівською райрадою і місцевими сільрадами, вимагаючи скасувати їх рішення на підтримку Євромайдану.

«Він дуже наполегливо заперечував. На відміну від інших прокурорів, які займалися тим же», - згадує нардеп VIII скликання Тетяна Чорновол.

Водночас, йдеться в програмі, коли стало зрозуміло, що Майдан вистояв, Труба відкликав решту своїх позовів. А потім - звільнився, напередодні прийняття закону про люстрацію.