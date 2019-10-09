ДБР проводить розслідування лише в одному проваженні проти Пашинського, - Труба



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Директор ДБР Роман Труба Фото: Наталія Сокирчук, Главком

У Державного бюро розслідувань немає інших фактів протиправної діяльності Пашинського

Державне бюро розслідувань не розслідує інших фактів протиправної діяльності колишнього депутата Верховної Ради Сергія Пашинського (Народний фронт), крім стрільби в Київській області. Про це на брифінгу повідомив директор ДБР Роман Труба, передає кореспондент Главкома.

«ДБР розслідує тільки одну справу. В ДБР немає інших фактів протиправної діяльності Пашинського», - сказав він.

За словами директора Державного бюро розслідувань, якщо будуть такі звернення з конкретними фактами злочинів, то ДБР буде реагувати.

«Щодо інших епізодів: у ДБР зараз немає власних оперативних підрозділів, розрахованих на допомогу іншим правоохоронним органам. Якщо нам скерують відповідні звернення з конкретними фактами злочинів - будемо реагувати», - додав Труба.

Як повідомлялось, Труба не виключає, що справу проти Пашинського буде перекваліфіковано з «нанесення тяжких тілесних ушкоджень В'ячеславу Хімікусу» на інший злочин.

Нагадаємо, адвокат екснардепа Сергія Пашинського Андрій Федур заявив, що його підзахисного попереджали про те, що у нього є «один шанс негайно втекти з України».

Напередодні сам Пашинський заявив, що його арешт є показовою розправою з боку чинної влади і і звинуватив у причетності заступника голови Адміністрації президента Януковича Андрія Портнова.

Як повідомлялось, Печерський районний суд Києва на засіданні 7 жовтня обрав запобіжний захід народному депутату VIII скликання Сергію Пашинському, якого підозрюють у заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження, у вигляді взяття під варту до 4 грудня.

Прокуратура просила суд взяти Пашинського під варту. Інтереси екснардепа представляли два адвокати.

Клопотання прокурорів Генпрокуратури розглядала суддя Олеся Батрін.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України знову взялася розслідувати історію трирічної давності про стрілянину за участю Сергія Пашинського і жителя Васильківського району В'ячеслава Хімікуса.

За даними слідства, 31 грудня 2016 року на території Київської області відбувся словесний конфлікт між народним депутатом Пашинським та громадянином, під час нього нардеп дістав власну зареєстровану вогнепальну зброю (пістолет марки Glock 19) та вистрілив чоловіку в ліву ногу.

У результаті громадянин отримав тілесні ушкодження у вигляді вогнепального осколкового перелому стегнової кістки лівої ноги.

Пашинському повідомили про підозру у заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження.

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