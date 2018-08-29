Трюдо вважає, що Канада цього тижня може погодити торговельну угоду із США



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Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо

Канада та Сполучені Штати досягають прогресу, заявив Трюдо

Канада може погодити нову торговельну угоду із Сполученими Штатами і Мексикою вже цієї п’ятниці, 31 серпня.

Про це заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, пише AFP.

«Канада та Сполучені Штати досягають прогресу і можуть укласти угоду до п'ятниці щодо переписання Північноамериканського договору про вільну торгівлю», - заявив Трюдо.

Нагадаємо, 27 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що домовився з президентом Мексики Енріке Пенья Ньєто про нову торгову двосторонню угоду.

Трамп також заявив, що скоро зв’яжеться з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, щоб обговорити умови угоди з третьою країною-членом Північноамериканської зони вільної торгівлі (НАФТА).

Глава МЗС Канади Христя Фріланд скасувала запланований візит в Україну після того, як США і Мексика досягли домовленостей щодо торговельної угоди, яка замінить НАФТА.