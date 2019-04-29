Тука розповів, кому Путін дасть паспорти РФ в першу чергу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Списки були складені орієнтовно три місяці тому, зазначив Тука

Окупанти вже склали списки на отримання паспортів РФ. Про це розповів заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука, передає «Обозреватель».

За його словами, процес паспортизації вже розпочато, списки були складені орієнтовно три місяці тому. За даними Туки, в першій хвилі претендентів на громадянство РФ повинні бути бойовики, які входять до складу першого і другого армійських корпусів «Л/ДНР».

У другій хвилі паспорта Росії дадуть місцевим чиновникам-колаборантам, а вже наостанок – іншим бажаючим.

«Треба розуміти, в чому полягає підлість цього кроку. Росія внесла зміни у власне законодавство. Вона діє виключно в рамках свого суверенітету, начебто не порушує жодних міжнародних угод і домовленостей. Те, що це не відповідає духу Мінських домовленостей – це політична оцінка, а з юридичної точки зору дуже важко притягти до конкретної відповідальності», – зазначив заступник міністра.

Тука зазначив, що Росія хоче отримати додаткову можливість відкрито використовувати свої збройні сили на Донбасі під приводом «захисту громадян РФ».

«Дії України я бачу виключно на політичному рівні, чим вже займається українська влада. Заяви президента, міністра закордонних справ, скликання Ради безпеки ООН – фактично це єдиний механізм. Я хочу вірити в те, що такі дії Кремля будуть тригером, спусковим гачком, який запустить черговий виток санкцій проти РФ. Це буде найбільш адекватною відповіддю на такі кроки Росії», – резюмував він.

Як повідомляв «Главком» раніше, президент РФ Володимир Путін заявив, що в Москві думають над тим, щоб надавати громадянство в спрощеному порядку не тільки жителям так званих «ДНР» та «ЛНР», а й усім українцям.