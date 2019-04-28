Українець, який перебуває в полоні бойовиків «ЛНР», отримав міжнародну премію



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Українцю, який перебуває в полоні бойовиків «ЛНР», вручили міжнародну премію Фото: Громадське

Вручення відбулося на Міжнародній конференції зі зменшення шкоди, пов'язаної із вживанням наркотиків

Українцю Андрію Яровому, який перебуває у полоні у так званій «ЛНР», вручили міжнародну премію «Carol and Travis Jenkins Award».

Вручення відбулося в місті Порто, в Португалії, на Міжнародній конференції зі зменшення шкоди, пов'язаної із вживанням наркотиків. Цю премію вручають щороку з 2005-го.

Андрій Яровий її отримав як «жертва зухвалого порушення прав людини, пов’язаного з незаконним позбавленням волі за зберігання легально отриманого медичного препарату замісної терапії».

Оскільки Яровий не зміг отримати премію особисто, він передав листа, якого зачитали під час вручення премії.

У листі полонений подякував за врахування його внеску в захист прав людей, які вживають наркотики, та розвиток програм зі зменшення шкоди. Він зазначив, що переконаний у досягненні цілей.

«Найголовніше — це вірити і не зупинятися», — написав Яровий.

Влітку 2018 року Андрій Яровий виїхав з Києва на окуповану територію Луганської області як консультант «Альянсу громадського здоров’я», щоб дослідити, наскільки представники груп найвищого ризику та ВІЛ-позитивні люди мають доступ до послуг з профілактики та необхідного лікування. На окуповану територію Яровий в'їжджав неодноразово з 2015-го року.

Однак, у 2018-му чоловік потрапив у полон під час перетину пункту пропуску бойовиків. У нього вилучили 38 таблеток лікарського наркотичного препарату замісної підтримувальної терапії. Препарат Андрій отримав законно напередодні в Києві для самостійного вживання.

22 лютого 2019 року «Краснодонським міськрайонним судом ЛНР» Ярового незаконно засудили до тривалого терміну позбавлення волі з конфіскацією майна за нібито контрабанду наркотиків — власних препаратів замісної підтримувальної терапії.

За інформацією «Альянсу громадського здоров’я», Андрія Ярового внесли до списків на обмін, але без зазначення конкретних дат.

Премія «Carol and Travis Jenkins Award» вручається на Міжнародній конференції зі зменшення шкоди, пов'язаної із вживанням наркотиків. Метою заходу є відзначення внеску видатних груп або окремих осіб в області вживання наркотиків, охорони здоров'я і прав людини.

Джерело: Громадське