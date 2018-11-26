На воєнному кабінеті у Порошенка запропонували оголосити режим воєнного стану



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Олександр Турчинов

Турчинов анонсував засідання РНБО о 00:00

У воєнному кабінеті Петра Порошенка запропонували провести засідання Ради національної безпеки та оборони та оголосили режим воєнного стану в Україні.

Про це заявив секретар РНБО Олександр Турчинов.

«Воєнний кабінет констатував, що напад російських військових на кораблі ВМС є ні чим іншим як актом воєнної агресії», - сказав він.

«Запропоновано провести засідання РНБО для оголошення правового режиму воєнного стану, засідання відбудеться сьогодні о 00:00», - сказв він.

Наразі, за даними ВМС України, малі броньовані артилерійські катери «Бердянськ», «Нікополь» вражені вогнем противника та втратили хід.Рейдовий буксир «Яни Капу» також примушений до зупинки. Кораблі захоплені спецназом РФ.

Також є інформація про шестеро поранених українських військових моряків.

Раніше стало відомо, що прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України, зокрема, один з російських кораблів здійснив таран українського рейдового буксиру «Яни Капу» під час переходу групи українських суден з Одеси до Маріуполя.

Про намір здійснювати перехід заздалегідь було поінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Російська сторона звинуватила українські кораблі в «перетині державного кордону РФ» та у небезпечних маневрах.

За даними експерта Андрія Клименка, в результаті тарану російським прикордонним сторожовим кораблем «Дон» українського рейдового буксиру «Яни Капу» перший отримав пробоїну розміром 1 на 1 метр.

Росія підняла в небо гелікоптери після морського інциденту з Україною.

МЗС України зазначає, що здійснить всі належні заходи дипломатичного та міжнародно-правового реагування на агресивні дії РФ.



