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    Турчинов запевнив, що у випадку нормалізації ситуації воєнний стан можна скасувати

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    Секретар РНБО&nbsp;<span>Олександр Турчинов</span> - Турчинов запевнив, що у випадку нормалізації ситуації воєнний стан можна скасувати
    Секретар РНБО Олександр Турчинов

    26 листопада у Раді зберуться президент та керівники силового блоку

    У випадку нормалізації ситуації в Азовському морі в Україні може бути скасований режим воєнного стану.

    Про це після екстреного засідання заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов.

    Про можливість скасування воєнного стану Турчинов заявив у відповідь на питання, чи вплине це рішення на майбутню виборчу кампанію в Україні.

    За його словами, 26 листопада у Раді зберуться президент та керівники силового блоку. Парламентарі мають розглянути пропозицію про запровадження воєнного стану в Україні.

    Наразі, за даними ВМС України, малі броньовані артилерійські катери «Бердянськ», «Нікополь» вражені вогнем противника та втратили хід.Рейдовий буксир «Яни Капу» також примушений до зупинки. Кораблі захоплені спецназом РФ.

    Також є інформація про шестеро поранених українських військових моряків.

    Раніше стало відомо, що прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України, зокрема, один з російських кораблів здійснив таран українського рейдового буксиру «Яни Капу» під час переходу групи українських суден з Одеси до Маріуполя.

    Про намір здійснювати перехід заздалегідь було поінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

    Російська сторона звинуватила українські кораблі в «перетині державного кордону РФ» та у небезпечних маневрах

    За даними експерта Андрія Клименка, в результаті тарану російським прикордонним сторожовим кораблем «Дон» українського рейдового буксиру «Яни Капу» перший отримав пробоїну розміром 1 на 1 метр.

    Росія підняла в небо гелікоптери після морського інциденту з Україною.

    МЗС України зазначає, що здійснить всі належні заходи дипломатичного та міжнародно-правового реагування на агресивні дії РФ.

    МЗС президент ВМС
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