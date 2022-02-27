  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Туреччина обмежує прохід в Чорне море для військових кораблів РФ

    Рішення Туреччини має радше символічний ефект, оскільки значна кількість російських кораблів вже перебуває у Чорному морі - Туреччина обмежує прохід в Чорне море для військових кораблів РФ
    Рішення Туреччини має радше символічний ефект, оскільки значна кількість російських кораблів вже перебуває у Чорному морі

    Військові судна воюючих держав не мають права проходити через протоки

    Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу офіційно повідомив про обмеження проходу російських військових кораблів у Чорне море через війну в Україні, повідомляє Hurriyet Daily News.

    Чавушоглу заявив, що оскільки військова операція Росії проти України перетворилася на війну, то стосовно проток Босфор і Дарданелли Туреччина діятиме відповідно до Конвенції Монтре.

    «За цих умов ми будемо застосовувати Конвенцію Монтре. Стаття 19 досить чітка. Спочатку це була російська атака, і ми оцінювали її з експертами, солдатами, юристами. Тепер це переросло у війну. Це не військова операція; це офіційно воєнний стан», – сказав він.

    Згідно зі статтею 19, військові судна воюючих держав не мають права проходити через протоки. Незважаючи на заборону проходу військові судна воюючих держав, як прибережних, так і неприбережних, відділені від своїх баз, можуть повернутись на ці бази.

    Таким чином рішення Туреччини має радше символічний ефект, оскільки значна кількість російських кораблів вже перебуває у Чорному морі.

    Теги: Туреччина Росія Чорне море військові воєнний стан Україна море
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Туреччина обмежує прохід в Чорне море для військових кораблів РФ