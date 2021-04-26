Туреччина оголосила локдаун на три тижні

Жорсткі обмеження діятимуть до середини травня

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган повідомив про запровадження тритижневого жорсткого карантину у всіх регіонах країни. Як повідомляє Anadolu, локдаун діятиме у період із 29 квітня по 17 травня.

«Ми плануємо запровадити обмеження із 19:00 у четвер, 29 квітня 2021 року. Вони триватимуть до 05:00 понеділка, 17 травня 2021 року», – зазначив Ердоган.

За його словами, усі міжміські поїздки здійснюватимуться лише за попереднім дозволом, а громадський транспорт зможе працювати із 50-процентним завантаженням. Також під час локдауну буде призупинене навчання в усіх освітніх установах, включно із дитячими садками. Також у крані скасовується проведення іспитів.

Окрім того, у неділю не працюватимуть магазини. Їхня робота дозволятиметься в інші дні у певний час.

«Для того, щоб процес приніс результати, яких ми прагнемо, правила застосовуватимуться суворо. Зловживання обмежувальними заходами неприпустиме», – наголосив Ердоган.

Повний перелік організацій, яким дозволятиметься працювати у період локдауну, буде визначений Міністерством внутрішніх справ Туреччини.

Для українців, які їдуть в Туреччину або повертаються з Туреччини в Україну, обов’язковою умовою для подорожі є наявність лабораторного висновку про негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не більш як за 72 години до початку подорожі. Це додає клопоту, але не є критичною умовою. Тест у Туреччині все частіше можна зробити навіть у готелі.

Ще одна умова в'їзду в країну – заповнення електронної форми на сайті міністерства охорони здоров’я Туреччини. Її слід заповнити не раніше ніж за 72 години до початку подорожі.

На основі заповненої форми кожному туристу присвоюють унікальний код (HES-код), за яким відстежують переміщення людей, що можуть або вже є інфікованими. Також за цим кодом МОЗ може вас попередити про те, що під час перельоту ви мали контакт з ковід-інфікованим, якщо у когось із пасажирів літака буде виявлено Covid-19 після прибуття в країну. HES-код знадобиться і під час відвідання торговельних та розважальних центрів.

Заповнення електронної форми ввели на заміну отримання HES-коду за номером телефону. Це викликало складність, бо доступ до реєстрації мали лише номери турецьких операторів. Тепер процедуру спростили.

Заповнену форму слід роздрукувати або зберегти на смартфон чи будь-який інший девайс та пред’явити представнику авіакомпанії перед посадкою на рейс (разом із негативним результатом тесту).

Додамо, що раніше влада Туреччини посилила локдаун, однак цих заходів виявилося замало. Водночас у країні активно проходить кампанія з вакцинації. На сьогоднішній день у країні з населенням 82 млн осіб понад 13 млн людей отримали першу дозу вакцини, і понад 7 млн вже завершили курс ковід-щеплення обома дозами.

Раніше Російська Федерація вирішила призупинити авіасполучення з Туреччиною. Офіційна причина – коронавірус.