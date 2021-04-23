Турецька криптобіржа Thodex збанкрутувала, її засновник «у бігах»

21 квітня Thodex повідомила, що на на пʼять днів припиняються всі операції на біржі

Сотні тисяч інвесторів втратили можливість повернути гроші та підозрюють біржу в шахрайстві

Одна з найбільших турецьких бірж криптовалют Thodex раптово припинила свою роботу. В результаті сотні тисяч інвесторів втратили можливість повернути гроші та підозрюють біржу в шахрайстві, пише Bloomberg.

У середу, 21 квітня, Thodex повідомила, що на на пʼять днів припиняються всі операції на біржі. Причиною цього біржа назвала передачу частини компанії зовнішнім інвесторам.

Однак трейдери запідозрили біржу в шахрайстві та подали позов до суду проти неї. Нині влада намагалася знайти 27-річного засновника біржі Фарука Фатіха Озера, який втік із країни.

Водночас Озер розмістив заяву, в якій пообіцяв виплатити борг інвесторам і повернутися до Туреччини, щоб постати перед судом.

Наразі рахунки компанії заблоковані, а поліція провела обшук в її головному офісі в Стамбулі. За даними газети Haberturk, збитки клієнтів можуть досягати $2 млрд.

Минулого місяця Thodex ініціювала кампанію зі збільшення членства, пропонуючи мільйони безкоштовних Dogecoin новим зареєстрованим. На вебсайті повідомляється, що було роздано 4 млн монет, хоча багато людей у соцмережах скаржилися, що ніколи їх не отримували.

Thodex – турецька криптовалютна біржа, яку заснував у 2017 році Фарук Фатіх Озер. За даними Reuters, її денний обсяг продажів становив $538 млн. Біржа мала 391 000 активних користувачів.

Тим часом в офісі президента Реджепа Таїпа Ердогана закликають до регулювання крипторинку. Раніше Центральний банк Туреччини вже розпорядився заборонити з 30 квітня використання криптовалют і криптоактивів для оплати товарів і послуг. Серед причин такого рішення регулятор назвав можливі «непоправні» збитки й значні ризики під час транзакцій.

Криптовалютний ринок Туреччини набрав обертів в останні місяці. Турки вкладають кошти в цифрові активи, прагнучи захистити свої заощадження від знецінення ліри та інфляції, яка в березні досягла 16,2%, що більш ніж втричі перевищує цільовий показник в 5%. Турецька ліра впала на 10% по відношенню до долара цього року.

Минулої пʼятниці обсяг торгівлі на турецьких криптовалютних ринках потроївся порівняно з попереднім тижнем, перевищивши $1,2 млрд.

За даними аналітичної компанії Chainalysis, обсяги криптовалютної торгівлі в Туреччині з початку лютого по 24 березня досягли $27 млрд. За той же період попереднього року – лише близько $870 млн. Значний стрибок торгівлі криптовалютами стався в перші кілька днів після того, як Ердоган шокував ринки, звільнивши главу Центрального банку.





Джерело: forbes