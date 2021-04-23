Україна вперше бере участь у переговорах Східного флангу НАТО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба перебуває з робочим візитом у Бухаресті

Кулеба наголосив, що Україна є ключовим партнером НАТО у регіоні Чорного моря разом з Грузією

Україна і Грузія 23 квітня вперше беруть участь у переговорах трикутника Румунії, Польщі та Туреччини – Східного флангу НАТО, на тлі безпекових загроз із боку Росії, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який перебуває з робочим візитом у Бухаресті.

«Бухарест, Варшава й Анкара заснували цей тристоронній формат у 2012 році на саміті Альянсу в Чикаго. Сьогодні вони вперше запросили гостей – Україну та Грузію – взяти участь у їхній зустрічі. І це не просто запрошення. Це політичний сигнал і конкретна дія з підтримки України у важкий момент», – написав Кулеба у фейсбуці.

За його словами, Україна є ключовим партнером НАТО у регіоні Чорного моря разом з Грузією і складає «невід’ємну частину формули його безпеки та процвітання».

«Тому сьогодні ми тут. Ми зустрінемося вп’ятьох із Давідом Залкаліані, Богданом Ауреску, Збігнєвом Рау і Мевлютом Чавушоглу, всі з яких є моїми гарними друзями, на тлі безпекових загроз, які створює агресивна поведінка Росії та її зростаюча мілітаризація Криму, Чорного та Азовського морів», – повідомив міністр.

За його словами, йтиметься і про посилення присутності й готовності НАТО до зміцнення безпеки та стабільності в регіоні, і про євроатлантичні перспективи України та Грузії, і про ініційований Україною формат «Кримської платформи».

Окремо також пройдуть переговори у двосторонньому форматі про політику та торгівлю у відносинах між країнами, додав Кулеба.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба взяв участь в засіданні Ради ЄС у закордонних справах, де поінформував про військову активність Росії біля кордонів з Україною.

Як вже відомо, Росія із 23 квітня почне частково відводити свої війська від українського кордону. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що ухвалив рішення завершити перевірочні заходи в Південному і Західному військових округах. За його словами, «всі поставлені цілі досягнуті»

Додамо, що США нададуть Україні допомогу для захисту від російської агресії.