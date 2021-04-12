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    Росія призупиняє авіасполучення з Туреччиною

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    У РФ кажуть, що непокояться за своїх громадян, які відпочивають у Туреччині&nbsp; - Росія призупиняє авіасполучення з Туреччиною
    У РФ кажуть, що непокояться за своїх громадян, які відпочивають у Туреччині 
    Фото із відкритих джерел

    Польоти до Туреччини з Росії будуть обмежені до 1 червня

    Російська Федерація вирішила призупинити авіасполучення з Туреччиною. ЗМІ повідомляють, що таке рішення було прийнято «через погіршення епідеміологічної ситуації в країні». Про це сьогодні ввечері пишуть російські ЗМІ з посиланням на джерела в одній з авіакомпаній, а також федерального чиновника.

    «Так, 12 квітня оперативний штаб по боротьбі з коронавірусом прийняв рішення частково обмежити перельоти до Туреччини на півтора місяця – з 15 квітня по 1 червня. Уточнюється, що нові заходи торкнуться чартерних рейсів, про регулярні перевезення не повідомляється», – повідомляє, зокрема «Лента.ру».

    При цьому, як пояснило одне з джерел, евакуація російських туристів з країни проводитися не буде, проте буде їх плановий вивіз.

    Додамо, що цими вихідними у Туреччині був з візитом президент Володимир Зеленський. Після зустрічі з Реджепом Таїпом Ердогааном він заявив, що позиції України та Туреччини щодо загроз у Чорноморському регіоні та реагування на них збігаються.

    Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган напередодні візиту Зеленського обговорив з Путіним Донбас.

    Минулого тижня офіційна Анкара заявила, що на тлі стягування російських військ до кордону з Україною два військові кораблі США пройдуть через протоку Босфор і будуть перебувати в Чорному морі до 4 травня.

    10 квітня країни ОБСЄ засудили нарощування військ РФ на кордоні з Україною. Підтримку суверенітету і територіальній цілісності України, висловила й Туреччина.

    Теги: Туреччина Росія авіаперевезення авіарейс перевезення коронавірус евакуація
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