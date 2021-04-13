Влада Туреччини посилила локдаун

У перші два тижні Рамадана Туреччина переходить до часткового локдауна, посиливши обмежувальні заходи

У Туреччині завтра вводять нові епідеміологічні обмеження, які посилять локдаун та спрямовані протидіяти поширенню нових випадків інфікування коронавірусом, що останні кілька тижнів б’ють антирекорди.

Про це повідомив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган сьогодні після засідання уряду.

«У перші два тижні Рамадана ми переходимо до часткового локдауна, посиливши обмежувальні заходи… Якщо ситуація не покращиться, будуть вжиті жорсткіші заходи», – повідомив Ердоган.

У будні дні комендантська година починатиметься не о 21:00, а о 19:00 та триватиме до 5 ранку.

Громадянам старше за 65 років та молодше за 18 років забороняється користуватися громадським транспортом. Міжміські поїздки заборонені під час комендантської години, за винятком невідкладних випадків.

Дошкільні навчальні заклади та всі учні, окрім 8-го та 12-го класів, продовжуватимуть навчання віддалено.

Заклади громадського харчування працюватимуть на виніс або доставку.

До кінця місяця Рамадана, який розпочався сьогодні та триватиме до 12 травня, будуть закриті всі місця масових зібрань та заборонено проведення у закритих приміщеннях весіль, заручин, інших святкувань, в т.ч. традиційних на Рамадан розговінь - іфтарів.

Додамо, що цими вихідними у Туреччині був з візитом президент Володимир Зеленський. Після зустрічі з Реджепом Таїпом Ердогааном він заявив, що позиції України та Туреччини щодо загроз у Чорноморському регіоні та реагування на них збігаються.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган напередодні візиту Зеленського обговорив з Путіним Донбас.

Минулого тижня офіційна Анкара заявила, що на тлі стягування російських військ до кордону з Україною два військові кораблі США пройдуть через протоку Босфор і будуть перебувати в Чорному морі до 4 травня.

10 квітня країни ОБСЄ засудили нарощування військ РФ на кордоні з Україною. Підтримку суверенітету і територіальній цілісності України, висловила й Туреччина.

Джерело: Укрінформ