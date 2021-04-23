Путін дозволить росіянам літати на єгипетські курорти

Після 5 років перерви відпочивальникіів з РФ пустять на курорти в Єгипет

Авіасполучення між Росією і Єгиптом було припинено в кінці 2015 року після авіакатастрофи російського літака

Росія і Єгипет домовилися про повне відновлення авіаперельотів між країнами. Угода була досягнута під час телефонної розмови лідера Єгипту Абделя Фаттаха ас-Сісі з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це повідомили у канцелярії президента Єгипту та у пресслужбі Кремля.

У Каїрі зазначили, що йдеться про повне відновлення авіасполучення – в тому числі, з аеропортами курортних міст Хургади і Шарм-ель-Шейха. Поки точну дату відновлення польотів не називають.

Авіасполучення між Росією і Єгиптом було припинено в кінці 2015 року після авіакатастрофи російського літака над Синайським півостровом, що летів з Шарм-ель-Шейха до Санкт-Петербурга. В катастрофі загинули 224 людини, серед них були і четверо українців.

Через три роки після трагедії – у 2018-му були відновлені регулярні рейси до Каїра, але продовжувала діяти заборона на польоти чартерів на курорти.

Натомість Російська Федерація вирішила призупинити авіасполучення з Туреччиною. Офіційна причина – коронавірус. У Росспоживнагляді пояснюють, що зі всіх країн, у які можна було літати з Росії, саме в Туреччині зараз найвищі показники захворюваності на коронавірус. Експерти ваажають, що справжня ж причина заборони у позиції Туреччини щодо України. 10 квітня, президент України Зеленський зустрівся у Стамбулі з очільником Туреччини Ердоганом. Туреччина підтримала перспективу членства України в НАТО, сторони домовилися підтримувати мирне врегулювання ситуації на Донбасі та продовжити співпрацю задля захисту прав людини в окупованому Криму, а також для звільнення всіх незаконно утримуваних громадян України, зокрема кримських татар. Після зустрічі Ердоган заявив, що його країна ніколи не визнає анексію Криму Росією.