Twitter оголосив найпопулярніші твіти й хештеги 2020 року

За 2020 рік користувачі опублікували понад 700 мільйонів твітів про вибори

За 2020 рік користувачі опублікували понад 700 мільйонів твітів про вибори по всьому світу.

За 2020 рік користувачі опублікували понад 700 мільйонів твітів про вибори по всьому світу.

Другим у рейтингу став хештег #BlackLivesMatter, який виник на тлі протестів спочатку в США, а потім і в усьому світі

Цьогоріч найпопулярнішими хештегами у Twitter стали Covid-19, BlackLivesMatter та StayHome. Найпопулярнішим твітом року стала звістка про смерть американського актора, зірки «Чорної пантери» Чедвіка Боузмана.

«Не буде несподіванкою, що головним хештегом, яким користувалася більшість людей цього року, був не хто інший, як #COVID19. Хештег та інші його варіанти не лише використали майже 400 мільйонів разів, але ми також бачили, як він змінив те, як ми твітили про значну кількість інших тем», – повідомили в блозі компанії.

Попри те, що значна частина світу наразі залишається вдома, хештег #StayHome (залишайся вдома) опинився тільки на третьому місці за використанням.

Натомість другим у рейтингу став хештег #BlackLivesMatter, який виник на тлі протестів спочатку в США, а потім і в усьому світі, через вбивство афроамериканця Джорджа Флойда поліцейським.

Водночас найпопулярнішим твітом року стало оголошення про смерть американського актора, зірки «Чорної пантери» Чедвіка Боузмана, який опублікувала його родина. Він став найвідомішим твітом за всю історію соцмережі: повідомлення зібрало 7,6 млн реакцій і 2,4 млн ретвітів.

Найбільше в Twitter користувачі обговорювали чинного президента США Дональда Трампа, обраного президента країни Джо Байлдена, загиблого Джорджа Флойда, баскетболіста Кобі Брайанта, який загинув в авіакатастрофі, репера Кан'є Веста та гендиректора SpaceX Ілона Маска.

За 2020 рік користувачі опублікували понад 700 мільйонів твітів про вибори по всьому світу.

Раніше Google представив рейтинг найпопулярніших пошукових запитів українців. У 2020 році найбільше хвилювали теми, пов’язані з коронавірусом. Також зросло число запитів на тему дистанційного навчання – серед найпопулярніших запитів року: сервіс Google Classroom, освітній проєкт «На урок» і сервіс для відеоконференцій Zoom.

Також представлено 100 пісень, які користувачі цього року шукали найчастіше за допомогою голосового асистента від Google, наспівуючи мелодію з них.