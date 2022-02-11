Тягнибок і Бойко посварились у прямому етері через Мінські угоди

До сварки, яка розпочалася під час обговорення «Мінських угод», також приєднався колишній «слуга народу» Шевченко

В етері токшоу «Свобода Слова Савіка Шустера» відбулася гучна сварка між лідером ВО «Свобода» Олегом Тягнибоком та співзасновником ОПЗЖ Юрієм Бойком.

Виступаючи біля центрального мікрофону Юрій Бойко наполегливо відстоював необхідність виконання Україною «Мінських угод», зокрема, проведення місцевих виборів в ОРДЛО до встановлення контролю над українсько-російським кордоном. За словами Бойка, так звані «силовики» з ОРДЛО все одно поїдуть до Росії, як тільки почнуть виконуватися «Мінські угоди».

Опонуючи йому, Олег Тягнибок перерахував фактори небезпеки, закладені у «Мінських угодах»: створення «народної міліції», затвердження керівництва силових структур місцевими радами, фінансування ОРДЛО за захищеними статтями тощо. Олег Тягнибок прямо звинуватив Бойка в роботі на Москву та просуванні російських інтересів.

«Ви собі на мить можете уявити, яка ракова пухлина буде у нашій державі? Чим це закінчиться? А знаєте, чим? Путін з радістю віддасть в Україну (ОРДЛО – «Главком), але будь-яка влада завтрашня нічого не зможе зробити», – наголосив Тягнибок, додавши, що ні в якому випадку не можна виконувати політичну частину «Мінських угод».

Зі свого боку Юрій Бойко почав засуджувати позицію Тягнибока, звинувачуючи його у бажанні розділення України та ізоляції Донбасу. Підтримав Бойка й інший присутній у студії проросійський нардеп – Євген Шевченко.

«Така ненависть! Ви з ким воюєте тоді? З громадянами України?», – прокричав колишній «слуга народу».

«Воюємо з комуняками, які представляють Москву, які поналазили сюди. Ось один представник агентури Кремля, Ось другий представник агентури Кремля!», – перервав його Тягнибок. Далі політики почали перекрикувати один одного.

Дочекавшись можливості висловитися, Бойко знов почав засуджувати ідеологію Олега Тягнибока

«Це наші громадяни, яких повинні ми повернути. Ваша філософія хибна», – наголосив Бойко.

Тягнибок вчергове перервав проросійського політика фразою: «Ви мутите, крутите, дурите людей а між тим просто набиваєте собі кишеню!».

Раніше Бойко відповів, що робитиме ОПЗЖ у разі наступу Росії (відео).

Читайте також: