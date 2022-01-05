Чи треба нам посада президента України?

Якоїсь особливої сакральності статус Президента України у нас не має

Повноваження президента України за 30 років неодноразово змінювалися

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2021 год отметился целым рядом юбилейных дат. Громко отметили 30-летие независимости Украины и всеукраинского референдума, подтвердившего создание независимого украинского государства.

Не так громко, но все-таки вспомнили и про 25-летие принятия Конституции Украины. На этом фоне почти незаметно прошла другая юбилейная дата – 30-летие создания в Украине института президентства.

Пост Президента Украины как политико-правовой институт появился практически одновременно с независимостью украинского государства.

1 декабря 1991 г. жители Украины одновременно проголосовали и за утверждение Акта провозглашения независимости Украины и выбрали первого Президента Украины

Это, кстати, уже тогда показало, насколько большое значение придавалось институту Президента в утверждении независимости украинского государства. На тот момент институт Президента страны фактически рассматривался как один из важнейших атрибутов независимого государства.

Были и другие причины появления этого института и его популярности на постсоветском пространстве.

Первым институт Президента страны еще в СССР (15 марта 1990 г.) ввел Михаил Горбачев. Таким образом он пытался плавно осуществить трансформацию политической системы, – от руководящей роли компартии к легитимно избранному руководителю государства. При этом учитывались особенности позднесоветской политической культуры – необходимо было персонифицировать государственную власть.

Абстрактное коллективное руководство вряд ли было бы воспринято и населением тогдашнего СССР, и правящей номенклатурой

После краха СССР руководители бывших советских республик фактически скопировали институт Президента, использовав его, а также процедуру прямых выборов главы государства для легитимации своей власти.

Полномочия Президента Украины за 30 лет существования этой высшей государственной должности неоднократно менялись, то расширялись, то сужались. Но при этом институт Президента Украины оставался наиболее влиятельным элементом политической системы в Украине.

Согласно отечественной Конституции, Президент Украины является главой государства и выступает от его имени, а также является гарантом государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина.

Каким образом Президент Украины может выступать в роли «гаранта» всего вышеназванного, споры продолжаются по сей день, но термин «гарант» (с весьма ироничной коннотацией) закрепился в качестве неофициального титула главы украинского государства.

Гораздо важнее другое, какой бы ни была форма правления в Украине – президентско-парламентской или парламентско-президентской, а де-факто она была иногда почти чисто президентской или, напротив, близко к парламентской республике – Президент Украины воспринимался и простыми гражданами и элитами как «главный начальник» в стране.

В этом плане мы сильно отличаемся от западных политических систем, имеющих институт Президента

В западных демократиях определяющую роль играют институты, а не личность Президента.

У нас все наоборот, решающую роль играют не институты и набор их формальных полномочий, а особенности личности Президента, его восприятие избирателями и элитами, а также особенности неформальных отношений между руководителями государственных и политических институтов.

И эта особенность нашей политической культуры (нашего политического мировоззрения) действует и по сей день.

Однако ни один Президент Украины не воспринимался (и простыми украинцами, и элитами) как правитель с абсолютной властью, даже если такие потуги у кого-то и проявлялись

Украинский президент воспринимается и рядовыми гражданами и элитами как временный государственный лидер, современный «гетман». Это руководитель, избранный элитами и электоральной массой, зависящий от своих «избирателей» (и в прямом, и в переносном смысле), и регулярно ими меняемый.

Политический архетип украинцев в восприятии верховной власти сложился еще в 17 в., по отношению к своим военно-политическим вождям – гетманам: мы тебя поставили нами руководить, но в случае необходимости можем и поменять, а то и «кинути на палі». У нас нет восприятия «первого лица» в качестве самодержца (царя), пусть даже и некоронованного, как в современной России.

Но нет и кардинального ограничения статуса Президента, как это произошло в ряде европейских стран. В Украине неоднократно менялась форма правления, но при этом политические элиты избегали крайностей – режима неограниченной власти Президента и парламентской республики (превращение Президента страны в сугубо церемониальную фигуру).

Колебания статуса Президента происходили в диапазоне от президентско-парламентской до парламентско-президентской формы правления

Однако не менялся принцип избрания главы государства на прямых всеобщих выборах. Абсолютное большинство избирателей поддерживают именно такой порядок избрания Президента и не хотят от него отказываться.

Пластичность, регулярные изменения формы правления и полномочий главы государства – еще одна особенность института Президента в Украине.

Но при этом реальный статус главы государства определяется не столько его формальными полномочиями, сколько особенностями личности главы государства, стилем его правления, потенциалом команды, степенью и возможностями влияния Президента на парламент и правительство, умением неформально воздействовать на политическую и правовую систему страны, а также состоянием украинского общества в конкретный период его развития.

Иначе говоря, какой-то особой сакральностью статус Президента Украины у нас не обладает

Скорее, речь идет о его рациональной легитимности, причем как со стороны элит, так и со стороны общества (рядовых граждан).

Но на восприятие института президентства в Украине все сильнее влияют противоречия политических интересов, а также эмоционально-субъективное отношение к правлению отдельных глав государства в Украине, особенно тех из них, кто проявлял стремление к расширению и усилению своего политического влияния.

Поэтому уже не первый год в нашей стране идет дискуссия о целесообразности максимального ограничения полномочий Президента Украины (и даже о ликвидации самой этой должности) и переходе к парламентской форме правления.

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Джерело: блог Володимира Фесенка

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