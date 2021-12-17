Бойко розповів, скільки вітчизняних підприємств зупиниться через високу вартість газу

Вартість ціни на газ для промисловості може спричинити економічний колапс

Через високу ціну на газ для вітчизняних підприємств значна їх кількість може зупинитися вже у найближчі місяці. Про це в ефірі токшоу Свобода слова Савіка Шустера повідомив народний депутат, співголова фракції партії «Опозиційна платформа – За життя» та профільний віцепрем'єр Юрій Бойко.

Політик наголосив, що наразі для вітчизняних підприємств газ коштує від 40 до 50 грн за кубометр.

«Це приблизно втричі дорожче, ніж отримує німецьке чи австрійське підприємство. Німеччина придбала 55 млрд кубів в «Газпрому» по $300, Італія придбала 23 млрд по $350, ми купляємо газ сьогодні по $1200 і даємо це все, перекладаємо на промисловість», – підкреслив Бойко.

Юрій Бойко пояснив, що за таких цін на енергоносій вітчизняні підприємства не в змозі конкурувати із іноземними, і багато галузей виробництва в Україні неминуче зупинять свою роботу.

В якості прикладу Бойко навів один з хлібозаводів у Київській області, який політик відвідав нещодавно. За словами Бойка, оскільки цей хлібозавод вже зараз платить за газ всемеро більше, ніж минулого року, а за електрику – вдвічі більше, підприємство вже зараз змушене підвищувати вартість продукції.

«Наші підприємства, що конкурують на зовнішніх ринках зараз перебувають у надважких умовах, оскільки не можуть конкурувати з європейцями через високу ціну на газ. Це те, що вже прийшло, ось, сьогодні. І 30% підприємств за даними «Федерації роботодавців» готуються реально до зупинки виробництва», – підсумував Юрій Бойко, додавши, що це призведе до економічної катастрофи – втрати робочих місць, зниження обсягів наповнення бюджету тощо.

Також проросійський політик передбачувано заявив, що єдиним виходом із поточної надскладної ситуації є заключення прямих контрактів на постачання газу із Росією, оскільки закупівля енергоносія на за ринковими цінами в наразі державі не по кишені.

Раніше голова правління НАК «нафтогаз України» Юрій Вітренко зробив важливий прогноз щодо опалювального сезону.

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