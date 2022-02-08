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    Думки вголос

    Кремль перейшов в режим «листування»

    Очільнику Росії сподобалося писати листи американському лідеру? - Кремль перейшов в режим «листування»
    Очільнику Росії сподобалося писати листи американському лідеру?
    фото з відкритих джерел

    Путін обрав простий варіант комунікації із західним світом

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    По-моему, на переговорах произошло вот что.

    Макрон – он это прямо упомянул на пресс-конференции – приехал с (как он считал) привлекательной для Путина идеей: мол, не все решается на уровне Евросоюза и НАТО, мы можем и вдвоем многое сделать, на уровне общей позиции двух стран. И (это я уже от себя добавляю) мы, Владимир Владимирович, могли бы заключить франко-русский договор, как при предшественнике вашем, императоре Александре III, благословенна память его.

    А Владимир Владимирович ему отвечает: это мне не интересно. Мы, – говорит он, – сейчас готовим новое письмо, «ответ на ответ», мы подготовим и отправим в Вашингтон и Брюссель.

    Это меня просто потрясло! Мы все ломали головы: каков будет следующий шаг Кремля? Как у Сталина? Все-таки нападет на Финляндию? Или как у Хрущева? Ракеты втащит куда-то в Арктику? И вдруг выяснилось немыслимое!! Он решил вместо всего этого «переписываться» – как Иван IV.

    То есть он решил, что сама эта переписка – и есть «ответ» – в жанре: «кто ты собачий сын, чтобы мне прямому потомку императора Августа, предъяви свои доказательства легитимности своего правления, а после этого и будешь мне...» и так километрами и ссылками на какие-то цитаты из священного писания и кодекса юстиниана.

    Макрон совершенно опешил во время пресс-конференции, когда Путин на него кивнул так вполоборота и сказал: «вот и президента Франции мы проинформировали, что готовим наш подробный ответ, который отправим в Вашингтон и Брюссель.».

    То есть он президенту Франции сказал: «поезжай домой, мил человек, тебе из Вашингтона и Брюсселя сообщат, когда наше письмо дойдет...».

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    Джерело: блог Олександра Морозова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: НАТО Путін політика Еммануель Макрон
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    Кремль перейшов в режим «листування»