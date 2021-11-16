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    Думки вголос

    Путін легалізує контрабанду з ОРДЛО

    По суті, глава Кремля дозволяє те, що й так уже відбувається - Путін легалізує контрабанду з ОРДЛО
    По суті, глава Кремля дозволяє те, що й так уже відбувається
    фото з відкритих джерел

    Продукція з ОРДЛО в РФ вивозиться і зараз (дівати її просто більше нікуди)

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    Путин подписал указ «Об оказании гуманитарной поддержки населению ОРДЛО Украины» (одно упоминание Украины в нем уже вызвало приступ душевных мук у «новоросов»).

    Этот указ якобы облегчает вывоз товаров из ОРДЛО в Россию. Хотя на самом деле не столько облегчает, сколько легализует его.

    Продукция из ОРДЛО в РФ вывозится и сейчас (девать ее просто больше некуда). Другое дело, что в нынешней ситуации, даже оказавшись на рынке, она все равно будет проигрывать российской. Ведь все сырье для производства в ОРДЛО все равно заходит только из РФ.

    Если, к примеру, железная руда на металлургические предприятия раньше поступала из соседней Днепропетровской области, то теперь ее приходится везти тысячи километров. Уголь, кстати, тоже, поскольку коксующегося угля в ОРДЛО не хватает (там в основном добывают энергетический). Конечно же, в такой ситуации промышленность Донбасса уже не будет работать с той рентабельностью, с которой она работала до 2014 года.

    И похожая ситуация почти во всех отраслях. Продукты питания тоже производятся только из российского или импортного сырья, которое завозится из РФ, так как само себя сельхозпродукцией ОРДЛО не обеспечивает. Все производство, которое еще уцелело, получает сырье из России.

    По сути, указ Путина легализует то, что и так уже происходит. Просто если раньше Москва стеснялась обозначать свое присутствие в ОРДЛО и взаимодействие с оккупированными территориями, то теперь делает его все более демонстративным.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: контрабанда Путін ОРДЛО
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    Путін легалізує контрабанду з ОРДЛО