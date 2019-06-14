Тягнибок та Білецький пояснили головну ціль альянсу з іншими націоналістами



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Андрій Білецький та Олег Тягнибок Скріншот з відео: youtube.com / Інтерфакс-Україна

Олег Тягнибок: Наше об'єднання єдине здатне протистояти реваншу проросійських сил у парламенті, маючи чітку ідеологію і спільний світогляд

Об'єднані сили українських націоналістів ідуть на позачергові парламентські вибори для того, щоб не допустити реваншу проросійських сил і сприяти припиненню війни на українських умовах, заявляють лідери об'єднаних політсил.

«Створення такого союзу - принципово новий етап розвитку української державності. Наше об'єднання єдине здатне протистояти реваншу проросійських сил у парламенті, маючи чітку ідеологію і спільний світогляд. У той час, коли наших опонентів розривають внутрішні чвари, у нас - єдиний вектор руху», - сказав Тягнибок на прес-конференції першої п'ятірки об'єднаних сил націоналістів в агентстві «Інтерфакс-Україна» у п'ятницю.

Він розповів, що представники єдиного націоналістичного блоку саме у п'ятницю передають до Центральної виборчої комісії список своїх кандидатів у народні депутати на позачергових парламентських виборах 21 липня.

«Саме зараз, коли ми проводимо прес-конференцію, наші представники юридичної служби занесли документи до Центральної виборчої комісії», - сказав Тягнибок.

За його словами, націоналістів не лякають їхні невисокі рейтинги в соціологічних дослідженнях.

«Нас це не лякає. Рейтинги - рейтингами, але націоналісти мають бути в парламенті», - сказав Тягнибок, зазначивши, що якщо націоналістів не буде у Верховній Раді, то там буде «хаос і розвал».

«Якщо ми там будемо, ми зможемо збалансувати ситуацію, по-перше, ми не дамо монополізувати владу в одних руках... по-друге, ми змусимо їх виконувати українське законодавство й українську Конституцію, а судячи з перших кроків президента та його команди, для них це не є обов'язковим...», - сказав лідер «Свободи».

У свою чергу другий номер у списку об'єднання, позафракційний народний депутат, лідер партії «Національний корпус» Андрій Білецький розповів, що пріоритетним завданням об'єднаних сил українських націоналістів у парламенті стане припинення війни. При цьому він наголосив, що досягнення миру можливе лише на умовах України.

«Кожен із присутніх тут, як і я, знає ціну війни. За п'ять років це тисячі убитих українських військових і цивільних. Я не хочу більше втрат, і саме тому першочерговим і пріоритетним завданням для нашого політичного об'єднання є досягнення миру. Є два шляхи - капітуляція або шлях боротьби. Є велика ймовірність, що до новообраного парламенту потрапить чимало прихильників першого сценарію. Саме тому ми об'єдналися - щоб дати відсіч реваншу й не дозволити продати Україну Москві», - розповів політик.

Третій номер у списку об'єднаних націоналістів, лідер Національного руху «Дія», екс-лідер «Правого сектора», позафракційний нардеп Дмитро Ярош заявив, що погодився брати участь у виборах у складі єдиної політичної сили через складну ситуацію в країні.

«В Україні триває війна, тому потрібно залишити в минулому розбіжності, непорозуміння, нездорові амбіції та показати всій нації приклад єднання перед загрозою ліквідації нашої абсолютної цінності - держави», - сказав Ярош.

Четвертий номер у списку, нинішній лідер «Правого сектора» Андрій Тарасенко розповів, що серед важливих завдань політичної сили в парламенті буде декомунізація, українізація і проведення повноцінної люстрації.

Як повідомлялося, партії «Національний корпус», «Свобода» і «Правий сектор», ветеранські та громадські організації ухвалили рішення про участь у позачергових парламентських виборах єдиним націоналістичним блоком із подальшою консолідацією патріотичних об'єднань та організацій. Ці політсили ухвалили рішення про участь у позачергових парламентських виборах єдиним націоналістичним блоком.

Очолив об'єднаний список націоналістів лідер «Свободи» Олег Тягнибок. За ним ідуть лідер «Нацкорпусу», позафракційний нардеп Андрій Білецький, лідер Національного руху «Дія», екслідер «Правого сектора», позафракційний нардеп Дмитро Ярош, а також нинішній лідер «Правого сектора» Андрій Тарасенко. Під номером 5 у списку - ексвіцеспікер парламенту та кандидат у президенти від «Свободи» 2019 року Руслан Кошулинський.