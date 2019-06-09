Ярош, Тягнибок та Білецький таки сформували єдиний список на вибори



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ВО «Свобода» піде на вибори з Ярошом, «Правим сектором» та «Національним корпусом»

На з’їзді 9 червня націоналістичні політсили вирішили йти на позачергові парламентські вибори одним партійним списком. В список ВО «Свобода» крім соратників Олега Тягнибока увійшли представники «Національного корпусу», «Правого сектора» та «ДІЯ» Дмитра Яроша.

Перша десятка об’єднаних сил націоналістів, які підуть по списку ВО «Свобода», виглядає наступним чином:

1. Олег Тягнибок, глава ВО «Свобода» 2. Андрій Білецький, глава ПП «Національний корпус» 3. Дмитро Ярош, лідер ГО «ДІЯ» 4. Андрій Тарасенко, глава партії «Правий сектор» 5. Руслан Кошулинський, віце-спікер ВРУ VII скликання 6. Богдан Бенюк, народний артист України 7. Родіон Кудряшов, керівник штабу ПП «Національний корпус» 8. Олександр Сич, голова Івано-Франківської облради 9. Пилип Іллєнко, керівник Держкіно України 10. Юрій Сиротюк, лідер фракції ВО «Свобода» в Київраді.

Окрім спільного списку, під час зібрання також затвердили перелік кандидатів у одномандатних мажоритарних округах.

На вибори націоналісти йдуть із програмою «Україна – понад усе!»

Як повідомляли ЗМІ, вчора до ночі йшли перемовини щодо єдиного виборчого списку. Нагадаємо, лідер «Національного корпусу» Андрій Білецький 2 червня публічно звернувся до українських націоналістів із закликом об’єднати зусилля напередодні дострокових парламентських виборів. На його думку. сьогодні більшість існуючих в Україні націоналістичних партій не користуються високою підтримкою та довірою виборців, оскільки роздроблені на дрібні осередки і не можуть протистояти «антирекламі» з боку представників діючої влади.

Згідно з даними останнього соцопитування, за ВО «Свобода» готові проголосувати лише 1,2% опитаних.