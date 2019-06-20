Тягнибок звинуватив Зеленського в тиску на Конституційний Суд



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Тягнибок припускає, що у команді Зеленського уже давно знали, що Конституційний Суд визнає указ президента про розпуск Ради конституційним

Лідер партії ВО «Свобода» Олег Тягнибок заявив, що візити деяких суддів Конституційного Суду до Адміністрації президента, публічний візит Зеленського на засідання суду і заява голови ЦВК можуть трактуватися як певний політичний тиск на рішення КСУ. А заява прес-секретаря Зеленського може трактуватися як те, що вони вже знали, яким буде рішення щодо указу про розпуск Ради.

Про це Тягнибок заявив на телеканалі ZIK.

Тягнибок, коментуючи роботу президента України Володимира Зеленського за перші 30 днів після інавгурації, зазначив, що Зеленський, який провів у шоу-бізнесі чверть століття, розуміє, чим відволікти і зацікавити людей.

«Думаю, його оточення це розуміє. Відповідно цих байок, інстаграмівських звернень та інших класних і драйвових кроків на кшталт перебігти фонтан, чи переїхати в інше приміщення, вистачить на місяць і виборець, який голосував за Зеленського на президентських виборах, ще не буде сильно розчарований у ньому і голосуватиме за його партію»,­ – вважає політик.

На переконання Тягнибока, український виборець розчарується у партії Зеленського «десь на осінь». Також він припускає, що у команді Зеленського уже давно знали, що Конституційний Суд визнає указ президента про розпуск Ради конституційним.

«Я так думаю, що прес-секретар Зеленського видалила своє повідомлення, бо зрозуміла, що неправильно коментувати неофіційне звернення. Це не інформація з якихось джерел. Вони не бачили, що написав Конституційний Суд. Але це викликає певну підозру щодо того, що візити деяких суддів Конституційного Суду до Адміністрації президента, що публічний візит Зеленського на засідання суду і заява голови ЦВК можуть трактуватися як певний політичний тиск на рішення. А заява прес-секретаря Зеленського може трактуватися як те, що вони вже знали, яким буде рішення»,­ – заявив Тягнибок і наголосив, що у правовій державі таке неможливо і що не такого очікували українці.

Як повідомляли ЗМІ, 11 суддів проголосували «за», 5 «проти». Поки відомо прізвища чотирьох судді, які були проти указу про розпуск. Це Віктор Колісник та Василь Лемак (призначені за квотою екс-президента Порошенка), Микола Мельник (квота ВР), а також Віктор Кривенко (призначений ще за екс-президента Ющенка).

Нагадаємо, 21 травня Володимир Зеленський підписав указ №303 «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8-го скликання та призначення позачергових виборів». Указ набув чинності 23 травня, а вже наступного дня в Україні стартувала виборча кампанія.

24 травня до Конституційного суду було направлено подання з підписами 62 народних депутатів про неконституційність указу президента про дострокове припинення повноважень ВР.

11 червня відбулось відкрите засідання Конституційного суду з цієї справи. Представник президента у КС Федір Веніславський заявив, що коаліція у Верховній Раді не існує вже три роки.