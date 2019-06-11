Коаліція не існує вже три роки. Які докази Конституційному суду навів представник президента



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Федір Веніславський вважає, що з весни 2016 року в коаліцію входили лише 216 депутатів

Які аргументи відсутності коаліції назвав представник президента в Конституційному суді

Представник президента у Конституційному суді Федір Веніславський пояснив, чому коаліція у Верховній Раді не існує вже три роки.

Спочатку Веніславський заявив, що президент не має встановлювати юридичний факт існування чи не існування коаліції.

«Він застосовує визнаний юридичний факт відсутності коаліції», - заявив представник президента, виступаючи сьогодні в Конституційному суді.

У підтвердження відсутності коаліції Веніславський продемонстрував стенограму пленарного засідання від 29 березня 2016 року. Того дня офіційно оголосили про вихід з коаліції Радикальної партії. До цього коаліцію «Європейська Україна» покинули «Самопоміч» та «Батьківщина».

«Інформаційною системою «Рада» зазначено, що сукупний склад двох фракцій становив 216 народних депутатів… Ми вважаємо, що з моменту, коли було зафіксовано, що сукупний склад двох фракцій становить менше, ніж визначена Конституцією більшість, коаліція припинила своє існування», - зазначив Веніславський.

Окремо він висловився щодо того, що коаліція може складатись не тільки з членів фракцій, які входять в більшість. Народні депутати перед виступом представника президента вказували на рішення КСУ від 4 квітня 2010 року про те, що членами коаліції у Верховній Раді можуть бути не лише члени фракцій, які входять в коаліцію.

«Але це рішення було ухвалено за інших правових реалій. На той момент діяв закон про регламент Верховної Ради, який передбачав вимоги щодо утворення, порядку діяльності, припинення діяльності коаліції. Після цього народні депутати проголосували за вилучення відповідних положень регламенту. І на сьогодні, всупереч прямим імперативним вимогам Конституції України, жодного правового регулювання порядку утворення, діяльності, припинення діяльності коаліції не існує», - пояснив Веніславський.

При цьому він нагадав, що в попередніх рішеннях Конституційного суду було чітко зазначено, що суб’єктами утворення коаліції є виключно депутатські фракції.

Нагадаємо, 17 травня 2019 «Народний фронт» заявив про вихід з коаліції, що автоматично спричинило заяву спікера Андрія Парубія про офіційне припинення діяльності коаліції «Європейська Україна».

21 травня Володимир Зеленський підписав указ №303 «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8-го скликання та призначення позачергових виборів». Указ набув чинності 23 травня, а вже наступного дня в Україні стартувала виборча кампанія.

24 травня до Конституційного суду було направлено подання з підписами 62 народних депутатів про неконституційність указу президента про дострокове припинення повноважень ВР.