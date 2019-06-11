Конституційний суд завершив відкриту частину справи про розпуск Ради



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Остаточне рішення по справі буде оголошене на офіційному сайті Суду

Конституційний суд України завершив розгляд справи щодо конституційності розпуску Верховної Ради України у відкритій частині та перейшов до закритої частини розгляду. Про це повідомила голова Конституційного суду України Наталя Шаптала.

«Розгляд справи на відкритій частині пленарного засідання Великої палати Конституційного суду України оголошую завершеним», - зазначила Шаптала.

За її словами, на цьому розгляд справи щодо конституційності розпуску Верховної Ради України не завершений, оскільки тепер суд перейшов до закритої частини засідання.

Остаточне рішення по справі, за словами голови КСУ, буде оголошене на офіційному сайті Суду.

Нагадаємо, Велика палата Конституційного суду України на пленарному засіданні 11 червня у формі усного провадження розпочала розгляд справи за конституційним поданням 62 народних депутатів щодо відповідності Конституції указу президента «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів» на 21 липня.

Президент Володимир Зеленський виступив на початку засідання Конституційного суду і відразу ж покинув його.

Як відомо, позачергові вибори до Верховної Ради були призначені за ініціативи президента на 21 липня. На консультаціях з лідерами фракцій головним аргументом для розпуску Верховної Ради Зеленський назвав дуже низьку довіру громадян до цієї інституції – 4%. Юридична ж підстава для розпуску – з 2016 року не існувало коаліції.

24 травня в Україні офіційно стартувала виборча кампанія позачергових виборів у Верховну Раду.