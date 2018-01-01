У Авакова роз'яснили зміни до ПДР

Зміни до правил дорожнього руху вступили в дію 1 січня

В Україні максимально допустима швидкість руху відтепер становить 50 км/год, впроваджуються відеофіксация порушень дорожнього руху, змінюється порядок видачі посвідчення водія, планується збільшення розміру штрафів за керування транспортом в стані алкогольного сп’яніння або без відповідних документів. Відповідна постанова уряду набула



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У населених пунктах рух транспортних засобів дозволяється із швидкістю не більше 50 км/год

Зміни до правил дорожнього руху вступили в дію 1 січня

В Україні максимально допустима швидкість руху відтепер становить 50 км/год, впроваджуються відеофіксация порушень дорожнього руху, змінюється порядок видачі посвідчення водія, планується збільшення розміру штрафів за керування транспортом в стані алкогольного сп’яніння або без відповідних документів. Відповідна постанова уряду набула чинності з 1 січня 2018 року, нагадує прес-служба МВС.

Тепер один із пунктів розділу «Швидкість руху» у ПДР звучить так: «У населених пунктах рух транспортних засобів дозволяється із швидкістю не більше 50 км/год».

Вже працює і новий порядок видачі посвідчення водія. Відтепер, перше посвідчення водія у сервісних центрах МВС видаватиметься на два роки з правом обміну на постійне у разі, якщо протягом двох років з дня його видачі особою не було вчинено три і більше адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Якщо таких порушень було не більше двох, або взагалі не було — громадянин обмінює тимчасове посвідчення на постійне.

За повідомленням МВС, нова система штрафів ще діяти не почала, адже їх впровадження неможливе без внесення відповідних змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення Верховною Радою України.

МВС нагадує про пропозицію установити штраф 3400 гривень (зараз штраф за це правопорушення 510 гривень) за перевищення максимально дозволеної швидкості руху більше, ніж на 50 км/год. За залишення місця ДТП пропонується встановити штраф 3400 гривень та передбачити можливість позбавлення права керування транспортним засобом на строк до шести місяців. У 20 разів пропонується збільшити розмір штрафу за управління транспортом без права керування – він становитиме 10 200 гривень, а за повторне порушення – 40 800 гривень. Особи, позбавлені права керування, порушивши закон, сплачуватимуть штраф у розмірі 20 400 гривень, а за повторне вчинення цього порушення протягом року – 40 800 гривень.

Нагадаємо, очікуються, що інші заходи, які спрямовані на зменшення смертності на дорогах в Україні, парламент розгляне протягом 2018 року.